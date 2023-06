Wien – Das Wiener Traditionscafé "Café Ritter Ottakring" wird geschlossen. Der seit der Insolvenz im Jänner laufende Sanierungsversuch sei gescheitert, teilte der Kreditschutzverband KSV1870 am Donnerstag mit. Mangels Finanzierbarkeit sei der Vorschlag für einen Sanierungsplan zurückgezogen worden. Das Unternehmen geht in Konkurs. "Es bleibt abzuwarten, ob in Zukunft für das Traditionscafé ein neuer Betreiber gefunden werden kann", so die Gläubigerschützer.

Im Café Ritter in Ottakring gehen die Lichter endgültig aus. Heribert Corn

Das seit 1907 bestehende Café Ritter in Ottakring war schon im Februar 2021 insolvent gewesen, damals hatten die Gläubiger einen Sanierungsplan angenommen und 20 Prozent Quote akzeptiert. Die zweite Insolvenz Anfang 2023 war nun zu viel. (APA, 1.6.2023)