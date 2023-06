London - Die dystopische Serie "Black Mirror" über mögliche Folgen der Digitalisierung kehrt in zwei Wochen zurück. Der Streamingdienst Netflix gab jetzt den 15. Juni als Startdatum für die sechste Staffel (mit fünf Folgen/Filmen) bekannt. "Charlie Brookers düstere und satirische Anthologieserie ist zurück und erfindet sich in gewohnter Manier mit jeder Folge neu", kündigte Netflix an. Was Unvorhersehbarkeit und Wendungen angehe, sei die Staffel unschlagbar.

Salma Hayek ist in der sechsten Staffel von "Black Mirror" dabei. Nick Wall/Netflix

Anthologie (themenbezogene Zusammenstellung) bedeutet, dass es zwar etwas Verbindendes gibt, aber die Folgen keineswegs die gleichen Figuren oder eine aufeinander aufbauende Handlung haben. Bei "Black Mirror" vereint die Episoden, dass es stets um negative Auswirkungen von Technik und Medien auf Gesellschaft und Individuen geht.

Ein Trailer für die neue Staffel zeigt unter anderem eine kurze Vorschau auf eine Episode mit dem Titel "Joan Is Awful", in der eine Frau erkennen muss, dass eine globale Streamingplattform eine Serie über ihr Leben veröffentlicht hat, in der Salma Hayek sie verkörpert. Mit von der Partie ist auch Aaron Paul, der als Jesse Pinkman in "Breaking Bad" für Furore sorgte.

Black Mirror: Staffel 6 | Offizieller Trailer | Netflix

Am 15. Juni ist es so weit: Das schwarze Loch der Mindf*cks dehnt sich weiter aus und bekommt eine leichte Färbung ins Rot. Die sechste Staffel von Charlie Brookers „Black Mirror“ bringt fünf brandneue, visionäre Geschichten. Nicht vorhersehbar, nicht klassi Netflix Deutschland, Österreich und Schweiz

Die Serie "Black Mirror" startete 2011 beim britischen Sender Channel 4 und wanderte später zu Netflix. Die letzte Staffel kam 2019 heraus. Wenn von einer Serie vier Jahre nichts mehr zu sehen war, ist eigentlich meist Schluss. Doch nicht so hier: Die Fortsetzung wird von Millionen Fans sehnlich erwartet. (APA, dpa, red, 1.6.2023)