Wien - Der Mai hat Österreichs Fernsehsendern mit wenigen Ausnahmen keine großen Marktanteilssprünge beschert. Die ORF-Sendergruppe steigerte sich leicht auf 32 Prozent Marktanteil (plus 0,2 Prozentpunkte), verlor aber bei den Jüngeren (12- bis 49-Jährige) markante 1,4 Prozentpunkte und kam damit auf 22,2 Prozent Marktanteil. Bergab ging es laut Teletestdaten gegenüber dem Vorjahresmonat in Gesamt- wie Kernzielgruppe für Servus TV. ATV legte dagegen in beiden Zielgruppen leicht zu.

Loreen holte für Schweden den Song Contest, und der ORF fuhr gute Quoten ein. APA/AFP/OLI SCARFF

ORF 1

Bei ORF 1 lagen im Mai 8,1 Prozent Marktanteil vor (minus 0,2 Prozentpunkte). Auch in der Kernzielgruppe 12-49 Jahre fiel der Marktanteilsrückgang (minus 0,3 Prozentpunkte) auf 11,3 Prozent ähnlich hoch aus. In der jungen Zielgruppe der 12- bis Jährigen konnte ORF 1 hingegen auf 14,2 Prozent Markanteil zulegen. Erfreulich gestaltete sich für den Sender das ESC-Finale am 13. Mai, für das im Schnitt 1,1 Millionen Zuschauer bei 47 Prozent Marktanteil einschalteten, was den besten ESC-Finalabend seit 2016 bedeutete. Auch mit den "Dancing Stars" hatte der ORF seine Freude. 840.000 Personen waren im Schnitt bei den finalen Tänzen dabei, wobei die 15. Staffel beim jungen Publikum die besten Marktanteile seit mehreren Jahren einfuhr.

ORF 2

ORF 2 legte zwar in der Gesamtzielgruppe auf 20,7 Prozent Marktanteil zu (plus 0,2 Prozentpunkte), büßte aber bei den 12- bis 49-Jährigen 0,9 Prozentpunkte ein, womit der öffentlich-rechtliche Sender auf 9,1 Prozent Marktanteil kam. Abseits quotenkräftiger Nachrichtensendungen und dem Dauerbrenner "Die Rosenheim Cops" erreichte auch der Austro-"Tatort" namens "Azra" mit im Schnitt 750.000 Zuschauern viele Personen. Für die siebenstündige Live-Sendung zur Krönung von König Charles III. schalteten im Schnitt 579.000 Personen bei 52 Prozent Marktanteil ein. Der "Mutter Erde"-Schwerpunkt zum Thema "Klima und Ernährung" erreichte etwa mit einer "Universum"-Spezialausgabe "Klima wandelt Wildnis" bis zu 571.000 Zuschauer.

Servus TV

Servus TV behauptete sich in der Gesamtzielgruppe mit 4,2 Prozent Marktanteil erneut an der Spitze der Privatsender, verlor aber 0,4 Prozentpunkte. Bei den 12- bis 49-Jährigen kam der Salzburger Privatsender auf 3,2 Prozent Marktanteil und baute damit 0,9 Prozentpunkte ab. Für hohe Marktanteilswerte sorgte in gewohnter Manier der Live-Sport: Der Formel 1-GP in Monaco kam auf 43 Prozent Marktanteil und im Schnitt 452.000 Zuseher. Überdurchschnittlich performten auch die Formate "Heimatleuchten" mit einer Ausgabe zur Buckligen Welt und "Bergwelten" über die "Haute Route - Todesfalle in den Schweizer Alpen". Beide erzielten über 6 Prozent Marktanteil.

ProSiebenSat.1Puls4-Gruppe

Die ProSiebenSat.1Puls4-Gruppe erreichte mit ihren vier Österreichsendern (Puls 4, ATV, ATV2, Puls 24) stabile 7,4 Prozent Marktanteil. In der fokussierten Kernzielgruppe waren es 11,2 Prozent Marktanteil (plus 0,4 Prozentpunkte). Puls 4 verlor in der Kategorie 12+ 0,2 Prozentpunkte und kam damit auf 2,8 Prozent Marktanteil. Bei den 12- bis 49-Jährigen lag der Privatsender mit stabilen 4,7 Prozent Marktanteil an der Spitze der österreichischen Privatsender. Mitverantwortlich dafür die 10. Staffel der Investmentshow "2 Minuten 2 Millionen", deren Ausgaben im Schnitt 115.000 Personen verfolgten. Die Nachrichtensendung "Puls 4 Aktuell" steigerte sich auf 7 Prozent Marktanteil (12-49).

ATV konnte zulegen. In der Gesamtzielgruppe verbuchte der Privatsender 2,8 Prozent Marktanteil (plus 0,1 Prozentpunkte), in der Kernzielgruppe 4,3 Prozent Marktanteil (plus 0,3 Prozentpunkte). Der Dauerbrenner "Bauer sucht Frau" kam zum Start der 20. Staffel auf im Schnitt 196.000 Zuseher bei 13,9 Prozent Marktanteil (12-49). Erfreut zeigte sich der Privatsender auch über "Amore unter Palmen" mit einem Publikum von im Schnitt 153.000 Zusehern.

Keine Veränderung gab es mit 0,7 Prozent Marktanteil bei Puls 24. Bei 12- bis 49-jährigen Personen verbuchte der Nachrichtensender jedoch ein Minus in Höhe von 0,2 Prozentpunkten, womit 0,7 Prozent Marktanteil erreicht wurden. Das junge Talkformat "WildUmstritten" performt weiter überdurchschnittlich für den Sender mit bis zu 2,2 Prozent Marktanteil.

oe24..tv

Weitgehend stabil verlief der Mai für oe24.tv. Der Sender der Mediengruppe Österreich kam auf 1,2 Prozent Marktanteil (plus 0,1 Prozentpunkte) bzw. 1,1 Prozent Marktanteil in der Kernzielgruppe. Als stärkster Tag entpuppte sich der 22. Mai für oe24.tv, als das Ergebnis der SPÖ-Mitgliederbefragung verkündet wurde. An diesem Tag schalteten 340.000 Personen den Sender zumindest kurz ein. (APA, red, 1.6.2023)