Catrinette

Katharina Marchgraber vor ihrem Geschäft Catrinette Oliver Topf

Wie in einem vollgeräumten Wohnzimmer wähnt man sich in Katharina Marchgrabers Geschäft Catrinette, in dem sie verschiedenste ganz kleine, aber auch große Vintage-Stücke feilbietet.

Porzellangasse 28, 1090 Wien

www.catrinette.at

Vintagerie

Längst als Anlaufstelle für Vintage-Stücke aller möglichen Stilrichtungen etabliert hat sich die "Vintagerie – the modernist showroom", wo das Motto "Old is the new new" lautet. Gleich bei der Mariahilfer Straße.

Nelkengasse 4, 1060 Wien

www.vintagerie.at

Tschechisches Wohndesign

Radka Prutka hat sich in ihrem Geschäft auf Möbel und Turngeräte aus der ehemaligen Tschechoslowakei aus dem 20. Jahrhundert spezialisiert. Neben den original alten Stücken gibt es auch Neues aus der eigenen Manufaktur.

Zieglergasse 65, 1070

www.tschechisches-wohndesign.at

Ohne Butter

Auf ausgesuchte italienische und französische Möbel aus den 1960er- und 1970er-Jahren hat sich der Vintage-Store Ohne Butter fokussiert. Eine weitere Dependance gibt es in Klagenfurt.

Wildpretmarkt 3, 1010 Wien

www.ohnebutter.com

Afterhour Furniture

Ihren ersten Geburtstag feiern Afterhour Furniture, wo es vor allem Möbel aus dem 20. Jahrhundert und aus ganz Europa zu finden gibt. Wie wäre es zum Beispiel mit dem klappbaren Stuhl "Plia", den Giancarlo Piretti in den 60ern für Castelli entworfen hat?

Esterházygasse 22, 1060 Wien

www.afterhourfurniture.com

