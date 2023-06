Manche Pressetermine, die lange angesetzt sind und harmlos klingen, bekommen im letzten Moment aktuelle Brisanz. So auch die Führung über die Signa-Baustelle an der Kreuzung von Mariahilfer Straße und Karl-Schweighofer-Gasse am Donnerstag. Das Unternehmen von René Benko errichtet dort, wo sich einst das Flaggschiff der Möbelkette Leiner/Kika befand, ein Kaufhaus nach Vorbild des Berliner KaDeWe.



Nur wenige Stunden zuvor war allerdings via STANDARD bekannt geworden, das die Signa-Gruppe Immobilien von Kika/Leiner an Supernova verkauft. Christoph Stadlhuber, Geschäftsführer der Signa-Holding, versicherte bei dem Rundgang, dass die Immobilie in der Mariahilfer Straße nicht von der Veräußerung betroffen sei. "Es gibt keine Diskussion darüber, dass dieses Haus verkauft wird", betonte er.



Um eine Insolvenz von Kika/Leiner zu vermeiden, hatte der südafrikanische Steinhoff-Konzern die österreichische Möbelkette im Juni 2018 um 430 Millionen Euro an die Signa-Gruppe veräußert. Im Rahmen des damaligen Sanierungskurses von Kika/Leiner wurde die Filialzahl in Österreich reduziert und das Osteuropageschäft sowie einige nicht strategische Immobilien in Österreich verkauft. Kika und Leiner erhielten von Signa einen "zweistelligen Euro-Millionenbetrag" für die Modernisierung der Filialen. Das Immobilien-"Filetstück" von Kika/Leiner in der Mariahilfer Straße hatte sich Signa bereits Ende 2017 um 60 Millionen Euro gesichert.

Eröffnung 2025 geplant

Die Arbeiten an dem neuen Kaufhaus haben vor rund zwei Jahren begonnen. Ab Mai 2021 wurde die alte Leiner-Filiale abgerissen, übrig blieb lediglich die historische Fassade. Wenige Monate später startete der Bau des neuen Gebäudes. Mittlerweile ist der Rohbau fast fertig, Ende Juni soll die Dachgleiche erreicht werden, hieß es am Donnerstag.



Getauft wird das Kaufhaus Lamarr – in Erinnerung an die aus Wien stammende Hollywooddiva und Erfinderin Hedy Lamarr. Sie soll im gesamten Haus an verschiedenen Stellen gewürdigt werden, nicht zuletzt in einem Museumscafé im fünften Stock, das gestalterisch an der Loos-Bar orientiert sein soll. Zum Gesamtprojekt gehört auch ein Hotel der Hyatt-Gruppe unter der Marke Hyatt Thompson, auf dessen Dach ein öffentlich zugänglicher Dachpark geplant ist. Die Eröffnung ist für 2025 angesetzt. (APA, red, 1.6.2023)