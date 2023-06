Ein Polizeisprecher bestätigte, dass "ein schweres Verbrechen" in Eskilstuna verübt wurde. (Symbolbild) AP

Stockholm – Bei einem Messerangriff in der schwedischen Stadt Eskilstuna sind vier Menschen verletzt und anschließend ins Krankenhaus gebracht worden. Das berichtete der schwedische Fernsehsender TV4 am Donnerstag. "Es stimmt, dass in Eskilstuna ein schweres Verbrechen verübt wurde", bestätigte ein Polizeisprecher den Vorfall gegenüber TV4.

Kein terroristischer Hintergrund

Der Fernsehsender berichtete, dass sich unter den Verletzten auch Schüler seien. Zum Zeitpunkt des Vorfalls befanden sie sich nicht in der Schule. "Es gab eine Art Schlägerei zwischen mehreren Personen. Wir wissen nicht, ob es sich um Banden handelt, aber es sind mehrere Personen", sagte ein Polizeisprecher.

"Es gibt keinerlei Hinweise auf einen terroristischen Hintergrund", so der Sprecher weiter. Die Polizei teilte mit, dass es keine Festnahmen gegeben habe. Zum Alter und Zustand der Verletzten machte die Polizei keine Angaben. (red, 1.6.2023)