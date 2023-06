Bei Lustenau gegen Hartberg wird es zur Sache gehen. APA/EXPA/DOMINIK ANGERER

Lustenau - Im direkten Duell um einen Startplatz im Europacup-Play-off der Fußball-Bundesliga wollen Austria Lustenau und der TSV Hartberg den Traum vom internationalen Geschäft am Leben halten. Der Aufsteiger aus dem Ländle hat am Freitag (19.30 Uhr/live Sky) zum Abschluss der Qualifikationsgruppe die deutlich bessere Ausgangsposition, ein Unentschieden reicht für den zweiten Platz. Die Oststeirer müssen indes drei Punkte holen, um die Chance auf das Ticket nach Europa zu wahren.

Am kommenden Montag empfängt dann der Tabellenführer der Qualigruppe, derzeit der Wolfsberger AC, den Tabellenzweiten. Der WAC hat seinen Platz im Halbfinale bereits sicher, ein Punkt beim Absteiger SV Ried reicht den Kärntnern am Freitag für das Heimrecht. Der Sieger des Semifinales spielt in zwei Partien gegen den Meistergruppen-Fünften um einen Startplatz in der Conference-League-Qualifikation.

"Dass wir in dieser Position sind, es selbst in der Hand zu haben, war letztes Jahr undenkbar. Jetzt können wir es uns versüßen", sagte Lustenau-Trainer Markus Mader. Allerdings wird seine Elf vor heimischer Kulisse kein Unentschieden anpeilen. "Jetzt auf einen Punkt zu spielen, das will ich nicht und das entspricht auch nicht dem Naturell der Mannschaft. Sie will gewinnen." Der Coach sprach von einer "extrem schweren Ausgangssituation", weil die Hartberger zuletzt bewiesen hätten, wie stark sie sind.

Entwicklung unter Schopp

"Die Entwicklung unter Schopp ist bemerkenswert, sie sind sehr viel stärker geworden mit einer Mannschaft, die extremen Wert darauf legt, Fußball zu spielen", ergänzte Mader. Der spielerische Ansatz des Gegners könne seiner Mannschaft auch entgegen kommen.

In den bisherigen drei Saisonduellen hatten zumeist die Lustenauer das bessere Ende für sich. Die Mader-Truppe entschied das Heimspiel im vergangenen August mit 4:1 für sich, in Hartberg endeten die Partien 1:1 und 1:0. Allerdings spricht der derzeitige Trend nicht gerade für die Vorarlberger: In den letzten fünf Spielen gelang der Austria kein einziger Sieg, vier Unentschieden stehen einer Niederlage gegenüber.

Die Hartberger von Trainer Markus Schopp fahren hingegen mit kräftig Rückenwind zum Entscheidungsspiel ins Ländle. In der Vorwoche hielt ein 2:0 gegen Ried die Europacup-Chancen am Leben, es war der dritte Sieg in den letzten vier Partien. Außerdem holten die Steirer in der Qualigruppe die zweitmeisten Punkte und erzielten gemeinsam mit den Lustenauern die meisten Tore. Der Aufsteiger kassierte auch die meisten Gegentore, ist in der Bundesliga gegen die Hartberger aber noch ungeschlagen.

"Wir wissen, dass wir es mit einem bärenstarken Aufsteiger zu tun haben. Es wird grundsätzlich ein interessantes und spannendes Spiel, weil beide Mannschaften über interessante Ideen und Waffen verfügen", betonte Schopp. Sein Team habe nun die Chance, aus einer "scheinbar nicht einfachen Saison eine super Saison zu machen". Das spreche für einen "guten Prozess", laut Schopp haben sich manche Spieler "super entwickelt".

Einer davon ist Dominik Prokop. Ein Einsatz des 25-jährigen Offensivspielers, der unter der Woche von den Hartbergern fix bis 2026 vom kroatischen Erstligisten HNK Gorica verpflichtet wurde, ist nach einer Muskelverletzung allerdings fraglich. "Er ist auf dem Weg zurück", sagte Schopp. "Die Frage ist, inwieweit wir da ein Risiko eingehen wollen. (APA; 2.6.-2023)

Qualifikationsgruppe (10. Runde) - Freitag:

SC Austria Lustenau - TSV Hartberg (Lustenau, Reichshofstadion, 19.30 Uhr, SR Weinberger). Bisherige Saisonergebnisse: 4:1 (h), 1:1 (a), 1:0 (a)

Lustenau: Helac - Maak, Hugonet, Grujcic - Gmeiner, Rhein, Grabher, Guenouche - Surdanovic - Anderson, Fridrikas

Hartberg: Sallinger - Heil, Sonnleitner, Steinwender, Pfeifer - Kainz - Frieser, Sangare, Prokop, Avdijaj - Providence

Fraglich: Rotter, Prokop

* * *

WSG Tirol - SCR Altach (Innsbruck, Tivoli Stadion Tirol, 19.30 Uhr, SR Schüttengruber). Bisherige Saisonergebnisse: 0:0 (h), 0:0 (a), 0:1 (a)

WSG: Ozegovic - Jaunegg, Bacher, Okungbowa, Stumberger - Üstündag, Müller, Naschberger, Ertlthaler - Forst, Prica

Es fehlt: Sabitzer (Jochbeinbruch), F. Oswald (Bandscheiben-OP), Schulz (Muskelverletzung), Ogrinec (Kapselverletzung), Sulzbacher (Muskelfaserriss)

Altach: Casali - Mischitz, L. Gugganig, Ndiaye, Herold - Abdijanovic, Aigner, Jäger - Bukta, Bischof, Balic

Es fehlen: Strauss (Wadenmuskel-Zerrung), Edokpolor (Fieber), Thurnwald (Ermüdungsbruch), Bähre (Unterschenkel), Reiter (Kreuzbandriss)

* * *

SV Ried - Wolfsberger AC (Ried, josko Arena, 19.30 Uhr, SR Jäger). Bisherige Saisonergebnisse: 2:1 (a), 0:0 (h), 0:1 (a)

Ried: Sahin-Radlinger - Turi, Lackner, Wiesinger - Gragger, Madritsch, Ungar, Pomer - Lang, Chabbi, Diomande

Es fehlen: Ziegl (Knie), Plavotic (Sehneneinriss), Nutz, Cosgun (beide rekonvaleszent)

WAC: Bonmann - Oermann, Piesinger, Baumgartner - Novak, Omic, Leitgeb, Jasic - Ballo, Malone, Röcher

Fraglich: Scherzer (muskuläre Probleme)