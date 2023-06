"Flächendeckend ist der Blütenhonig ein Totalausfall, und die Völker sind in ordentlichen Troubles“, sagte Thomas Renner, Geschäftsführer des Imkerhofs Salzburg, diese Woche dem Radiosender Ö1. Der Mai brachte laut den Zahlen der Geosphere Austria 18 Prozent mehr Niederschlag als im Durchschnitt. Das hatte zur Folge, dass die Honigbienen in vielen Regionen ihre Stöcke kaum verlassen konnten.

Auch der auf Honigbienen spezialisierte Biologe Robert Brodschneider sagt, dass das Wetter während der Obstblüte nicht ideal war – "die Honigbienen konnten nicht sammeln". Sie würden zwar bei rund zehn Grad fliegen, wenn es allerdings heftig winde und regne, blieben sie im Bienenstock. Brodschneider forscht am Institut für Biologie an der Universität Graz und ist selbst Imker.

Bienen fliegen bei Temperaturen von rund zehn Grad, nicht aber bei starkem Wind und Regen. APA/dpa/Sebastian Gollnow

Den Frühjahrsblütenhonig würde er eigentlich dieser Tage schleudern, sprich ernten. Stattdessen sind seine Völker "am Limit, was den Hunger betrifft". Zufüttern wollte er aber nicht – da müsse man vorsichtig sein. Werde den Bienen Zuckerwasser zugefüttert, könnten sie es einlagern, und das würde das Produkt Honig verfälschen, erklärt Brodschneider. Stattdessen hoffen er und wohl auch alle anderen Imkerinnen und Imker auf "gute Trachten", sprich Futterquellen, im Juni.

Die Linden für den Lindenblütenhonig sollten schon bald zu blühen beginnen. Dann könnten die Honigbienen ihre, wenn überhaupt, nur noch dürftig vorhandenen Vorräte wieder auffüllen, und die nächste Honigernte für Imkerinnen und Imker wäre gesichert. Laut dem Grünen Bericht, jährlich herausgegeben vom Landwirtschaftsministerium, wurde im Wirtschaftsjahr 2020/21 rund 4.100 Tonnen Honig produziert. Die heimische Honigproduktion decke damit rund 44 Prozent des Bedarfs. Österreich ist also stark von Honigimporten abhängig. Das dürfte sich mit dem Ausfall des heimischen Frühjahrsblütenhonigs noch verschärfen.

Obstbäume brauchen Honigbienen

Doch nicht nur die Imkerinnen und Imker stehen vor Herausforderungen, untätige Bienen bringen auch den Obstanbau in Schwierigkeiten. Adolf Schmidt etwa baut im oststeirischen Ilz Steinobst wie Kirschen, Marillen und Zwetschken, aber auch Äpfel und damit Kernobst an. Er geht in diesem Jahr von "deutlichen Ertragsausfällen" aus.

Das liege an den bereits vorhandenen Frostschäden – aufgrund des Klimawandels und die dadurch wärmeren Temperaturen treiben Obstbäume früher aus und sind vor eventuell folgendem Frost nicht mehr geschützt – und am verminderten Honigbienenflug. "Denn der langersehnte und wertvolle Niederschlag kam zum denkbar schlechtesten Zeitpunkt – genau während der Blüte", sagt Schmidt. In dieser Zeit sind seine Obstbäume auf die Bestäubung der Honigbienen angewiesen, daher arbeitet der Obstbauer seit Jahren mit umliegenden Imkern zusammen.

Über 50 Honigbienenvölker befinden sich rund um seine Obstbäume, manche sogar mitten in der Anlage. In den vergangenen Wochen sei es aber zu kalt, regnerisch und windig gewesen – die Honigbienen hätten nur wenige Stunden Zeit gehabt, um die Obstbäume zu bestäuben und Nektar zu sammeln. Die Auswirkungen seien nun bei allen Obstarten sichtbar, je nach Entwicklungsstadium habe es manche mehr, andere weniger erwischt. Die Hummelvölker, die Schmidt ebenfalls in seiner Anlage hat, konnten da nur wenig ausrichten. Sie fliegen zwar schon bei rund sechs Grad aus, sind aber in der Anzahl ungleich weniger. Während ein Honigbienenvolk rund 10.000 Arbeiterinnen zählt, sind es bei einem Hummelvolk einige Hundert. (Julia Beirer, 1.6.2023)