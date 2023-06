Wien - Nach seiner Ausbootung als Opernball-Moderator schlüpft Alfons Haider in eine neue Rolle: Er präsentiert in der neuen Reihe "Mr. Musical präsentiert" ab Samstag, dem 3. Juni 2023, um 22.45 Uhr in ORF 2 die "erfolgreichsten und beliebtesten Musicals des In- und Auslands", schreibt der ORF in einer Aussendung.

Jede Ausgabe stehe unter einem anderen Motto und präsentiert Hits der Musicalgeschichte. Der Entertainer trifft in seiner neuen Mottoshow jeweils samstags die "Stars, die Kreativen im Hintergrund und prominente Fans".

Dabei tritt Alfons Haider auch selbst auf und präsentiert passend zum jeweiligen Motto seinen Lieblingstitel. In der Auftaktfolge am 3. Juni werden "Die größten Musical-Hits" präsentiert, am 22. Juli stehen "Die erfolgreichsten Musicals" auf dem Programm, am 16. September dreht sich alles um "Musicals 'Made in Austria'" und am 18. November liegt der Fokus auf "Musicals über Legenden". (red, 1.6.2023)