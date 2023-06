19.40 REPORTAGE

Re: Jagd auf Biberratten – Niederländische ­Deiche in Gefahr Biberratten bauen in Deichen Gänge und höhlen sie dabei aus. Um die Deiche gegen Einsturz zu schützen, bejagen Profi-Jäger das Nagetier. Bis 20.15, Arte

20.15 SCHRÄG

Deadpool (USA 2016, Tim Miller) Ryan Reynolds auf Rachefeldzug: Einer der ausgeflipptesten aller Marvel-Superhelden macht sich ans Werk. Bis 22.20, Puls 4

20.15 REALITÄT ODER EINBILDUNG?

Das unsichtbare Wesen (Le Horla, F 2020, Marion Desseigne Ravel) Familienvater Damien (Bastien Bouillon) hört Geräusche, die sonst niemand hört, seitdem er mit seiner Frau Nadia und Tochter Chloé in eine neue Stadt gezogen ist. Er ist davon überzeugt, dass ein Wesen von ihm Besitz ergreifen will. Seine Frau will, dass er zu einem Psychotherapeuten geht. Nach der gleichnamigen Novelle von Guy de Maupassant aus dem Jahr 1887. Beklemmend. Bis 21.45, Arte

Damien (Bastien Bouillon) weiß nicht mehr, ob er seinen Sinnen trauen kann –"Das unsichtbare Wesen", 20.15 Uhr, Arte. Foto: Jérôme Prébois

21.55 RACHE IST SÜSS

Ein (un)möglicher Härtefall (Intolerable Cruelty, USA 2003, Joel Coen) Catherine Zeta-Jones rächt sich an Staranwalt George Clooney, weil dieser ihrem untreuen Mann bei der Scheidung geholfen hat – dabei hätte er ­besser auf sich selbst achten sollen. Solide Screwball-Auferstehung. Bis 23.25, ZDF neo

22.55 DOKUMENTATION

Universum History: Der Codebreaker – Das Geheimnis der Hieroglyphen Ein Offizier Napoleons stößt 1799 in der Mittelmeerstadt Rosette im Nildelta auf einen rätselhaften Stein aus schwarzem Basalt. Die Dokumentation zeichnet den Weg zur Entzifferung des Rosetta-Steins nach. Mit modernen Animationen und der Expertise internationaler Historikerinnen und Historiker. Bis 23.40, ORF 2

23.10 AM ABZUG

Zwölf Uhr mittags (High Noon, USA 1952, Fred Zinnemann) Am Tag seiner Hochzeit wird US-Marshall Kane (Gary Cooper) zu einer ­Gewissensentscheidung gezwungen: Ein Gangster dürstet nach Rache. Kanes Braut, eine Quäkerin (Grace Kelly), verabscheut ­Gewalt. Fred Zinnemanns psychologischer Western bereicherte das Genre um neue ­dramaturgische Finessen. Bis 0.35, 3sat

RADIO-TIPPS

9.05 MAGAZIN

Kontext Sachbücher über Patriarchen, Schlüssel, KI und die Ukraine. Bis 9.45, Ö1

11.05 ESSAY

Radiogeschichten "Lauter Lügen" Von Konrad Paul Liessmann. Es liest Rafael Schuchter. Bis 11.25, Ö1

19.05 MAGAZIN

#doublecheck Wenn Politikexperten regieren. / Hetzjagd gegen Klimaexperten.

Bis 19.30, Ö1

