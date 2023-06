Sind Sie über 16? Das ZDF will Ihr Alter wissen und hat für seine neue Serie WatchMe – Sex sells in der Mediathek eine Altersprüfung eingeführt. Sind Sie älter als 16 Jahre, können Sie die Serie nach dieser Prüfung jederzeit ansehen, ansonsten nur von 22 Uhr abends bis sechs Uhr früh.

Toni (Anna Werner Friedmann) probiert sich ein bisschen unbeholfen an ihren ersten Selfies für WatchMe aus. ZDF, Jonas Römmig

Warum dieser Aufwand? WatchMe – Sex sells lotet anhand fiktiver Protagonistinnen und Protagonisten in sechs Folgen aus, warum Menschen erotische Fotos und Videos auf Plattformen wie etwa Only Fans stellen. Und fragt: Welche Auswirkungen haben diese neuen digitalen Möglichkeiten auf Sexarbeit? Wird sie dadurch feministischer und selbstbestimmter? Oder wird ausbeuterische Pornografie nur niederschwelliger?

Entstanden ist die Serie – sie ist seit kurzem in der ZDF-Mediathek und kommenden Samstag ab 23.50 Uhr auf ZDF neo zu sehen – als Instant-Produktion. Das heißt, sie ist in wenigen Wochen entstanden, gedreht wurde erst Anfang 2023. Am Set kam auch eine Intimkoordinatorin zum Einsatz, sie war auch bei der Entwicklung des Plots dabei.

Digitaler Klingelbeutel

Die Autorinnen und Autoren Lene Pottgießer, Jonas Bock und Chris Hödl und Regisseurin Alison Kuhn wählten drei ganz unterschiedliche Perspektive, um über Gefahr und Chance solcher Pornoplattformen zu erzählen. Da wäre einmal Alleinerzieherin Toni (Anna Werner Friedmann). Das Geld ist knapp, das Kind braucht Nachhilfe und sie unter anderem Geld für den Lehrer. Vorerst eher aus Neugier legt sie einen Account auf Watch Me an, fotografiert sich zu Beginn noch recht unbeholfen mit Handy im Bad. Was nicht wenigen gefällt, schon bald scheppert es im digitalen Klingelbeutel. Und: Toni entdeckt durch diese erotische Selbstbetrachtung ihre eigene Lust und Körperlichkeit wieder, lebt sich aus, was im Laufe der Serie noch verhängnisvolle Konsequenzen haben wird.

Malaika (Maddy Forst) probiert, auf Anraten ihrer Managerin, eine freizügigere Pose aus. Aber fühlt sie sich damit wirklich wohl? Foto: ZDF, Römmig

Klicks und Reichweite

Einzig ihre Bobo-Freunde haben ein Problem mit Tonis neuem Job oder vielmehr ihrer neuen Selbstbestimmtheit. Wenn es um Pornografie und Sexarbeit geht, hört sich die sonst gerne beschworene Weltoffenheit auf.

Sieht sie Plattformen wie Watch Me als Chance oder Gefahr? "Sowohl als auch. Ich denke, dass es sehr auf das Individuum und dessen Beweggründe und Absichten ankommt – nicht auf die Plattform selbst", sagt Schauspielerin Anna Werner Friedmann, "so wie wohl bei jeder Selbstdarstellung im Internet kann man sich hier vergiften, aber auch befreien oder bereichern."

Wenn es um Content im Netz und ums Geldverdienen geht, sind freilich auch Agentinnen oder Agenten nicht weit, die diesen "Content-Creators" noch mehr Aufmerksamkeit und Klicks versprechen. Für "Curvy Babe" Malaika (Maddy Forst) geht das nach hinten los, im Rennen um mehr Reichweite drängt ihre Managerin sie zu immer expliziteren Fotos, Slutshaming ist die Folge, eine Schönheitsoperation redet sich die Aktivistin als feministischen Akt schön. Forst liefert besonders feine Szenen, etwa jene, in der sie versucht, mit Mega-High-Heels in ihre Unterhose zu schlüpfen.

Für Maddy Forst ist WatchMe die erste bezahlte, professionelle Dreherfahrung. "Und da ich der Meinung war, dass ich in der Branche nicht darum herumkommen würde, früher oder später mal blankzuziehen, dachte ich mir: Warum dann nicht für eine Thematik, die mich auch wirklich interessiert?", sagt sie.

Josh (Simon Mantei, rechts) will erfolgreich auf WatchMe sein. Auch sein Freund Tim (Michelangelo Fortuzzi) soll dafür seinen Beitrag leisten Foto: ZDF, Jonas Römmig

Finanzielle Abhängigkeiten

Toxisch wird Watch Me für Tim (Michelangelo Fortuzzi) und seinen älteren Freund Josh (Simon Mantei). Josh geht kühl und analytisch zur Sache, will liefern, was die Konsumenten wollen, und nutzt Tims (finanzielle) Abhängigkeit aus, der sich mehr und mehr aus seiner Opferrolle befreien will.

Auch wenn es in erste Linie um verschiedensten Blickwinkel auf Pornografie geht, liefert die Serie vor allem intime Einblicke in das Ausloten persönlicher Grenzen und darein, wie man sie findet und verteidigt. (Astrid Ebenführer, 2.6.2023)