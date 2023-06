Zahlen lügen nicht: Ferraris Saisonstart verlief enttäuschend. Nach sechs Rennen nur Rang vier in der Konstrukteursweltmeisterschaft, hinter Senkrechtstarter Aston Martin und einem selbst strauchelnden Mercedes. In der Fahrerwertung liegt Carlos Sainz vor Teamkollege Charles Leclerc auf Rang sechs. Summa summarum: zu wenig für die Ansprüche der stolzen Scuderia.

Vielfältige Wehwehchen

Dabei lag die Latte nach der vergangenen Pannensaison gar nicht so hoch. 2022 besaßen die Italiener ein durchaus schnelles Auto, verschenkten aber zahlreiche Punkte durch Strategiefehler, die nicht einmal bei Seifenkistenrennen in der dritten Klasse Volksschule vorkommen.

Das hatte personelle Konsequenzen. Neben Strategiechef Iñaki Rueda wurde auch Mattia Binotto ersetzt. Frédéric Vasseur folgte ihm als Teamchef nach. Die Aufbruchstimmung ist aber weg, bevor sie sich es in Maranello überhaupt gemütlich machen konnte.

In Baku war Charles Leclerc bzw. sein Ferrari schwer gezeichnet. Trotzdem schaute an diesem April-Wochenende der bisher einzige Podestplatz heraus. In der WM liegt die Scuderia nur auf Rang vier. Foto: IMAGO/PanoramiC

Dazu reicht ein Auszug der bisherigen Wehwehchen: In Bahrain streikte Leclercs Kontrollelektronik für die Power-Unit, deren Austausch ihm in Saudi-Arabien gleich zehn Startplätze kostete. In Australien schied der Monegasse in der ersten Runde aus. Sainz fuhr als Vierter über den Zielstrich, wegen einer Fünf-Sekunden-Strafe fiel er aber auf Rang zwölf zurück.

In Aserbaidschan gelang Leclerc mit Rang drei Ferraris bis dato einziger Podiumsplatz heuer, in Miami leistete er sich zwei Abflüge. In Monaco verlor der Lokalmatador drei Startplätze, weil er Lando Norris’ Ideallinie im Qualifying blockierte. Sein Team hatte ihn nicht auf den McLaren-Mann hingewiesen. Die Scuderia verzockte sich zudem bei einsetzendem Niederschlag bei den Boxenstopps. La Repubblica fasste zusammen: "Das Team aus Maranello versinkt im Regen."

Vielfältige Ursachen

Wie und wann Ferrari dort rausschwimmen kann, ist unklar. Für Vasseur fehlt dem SF-23 in erster Linie die Konstanz. Im Qualifying über eine Runde kann Ferrari immer wieder Nadelstiche setzen. Über die große Renndistanz am Sonntag, wenn es drauf ankommt, können dies die Italiener aber nicht ummünzen. Im Renntempo fehlen durchschnittlich 0,66 Sekunden pro Runde auf Red Bull, berichtet Motorsport-Total. Hier liegt die Scuderia nur auf Rang vier, das spiegelt also den Stand in der Konstrukteurs-WM wider.

Der Wagen sei windempfindlich und schwer berechenbar, sagten die Fahrer. "In der einen Kurve hast du komplettes Untersteuern und in der nächsten Kurve Übersteuern", erklärte Leclerc in Miami. Es sei "praktisch unmöglich, ans Limit zu gehen". Wer das doch macht, riskiert eine höhere Fehleranfälligkeit. Vor dem Grand Prix von Spanien am Sonntag (15 Uhr, live ORF 1) sagt der Monegasse, dass das Auto nur in einem kleinen Fenster funktioniere. Sobald außerhalb davon, verliere es viel Abtrieb.

Für Chefingenieur Jock Clear gibt es nicht einen Wunderkniff, sondern es liegt an der aerodynamischen Balance verschiedenster Komponenten. Auch der hohe Reifenverschleiß kostet Zeit. Letzterer macht jetzt auch nicht unbedingt zuversichtlich für das kommende Rennen. Auf dem Circuit de Barcelona-Catalunya wurde die Zielschikane entfernt. Das beschleunigt die Strecke, fordert aber die Gummis umso mehr heraus. Besonders der linke Vorderreifen werde "das ganze Rennen lang weinen", befürchtet Leclerc.

Personalumbau

Dass er zuletzt mit Mercedes in Verbindung gebracht wurde und Lewis Hamilton im Gegenzug mit Ferrari, fällt – auch wegen klarer Dementis der Beteiligten – wohl in die Kategorie Gerüchteküche. Maranello stellt sich aber trotzdem personell neu auf.

Erst jüngst wurde bekannt, dass Sportchef Laurent Mekies künftig Franz Tosts Teamchefrolle bei Alpha Tauri übernehmen soll. Cheftechniker David Sanchez verließ bereits im März die Truppe und dockt bei McLaren an.

Ferrari-Teamchef Frederic Vasseur hätte sich einen besseren Saisonstart erhofft. APA/AFP/CHANDAN KHANNA

Vasseur bezeichnet Mekies’ Rolle als "sehr groß" und erzählte, dass Ferrari einen großen Rekrutierungsprozess gestartet habe. "Dieser ist, wie in der Formel 1 üblich, recht lang und schmerzvoll, aber wir arbeiten daran."

Geduldsfrage

Nein, ein Trainereffekt ist bei Ferrari also heuer noch nicht zu erkennen, war aber in dieser kurzen Zeit auch nicht unbedingt zu erwarten. Vasseur muss(te) sich beim Traditionsrennstall erst einleben. Leclerc stärkt ihn: "Bis jetzt hat er vor allem die Situation analysiert", sagte der 25-Jährige zuletzt. Der Veränderungsprozess fange erst jetzt an. "Nun wartet die große Arbeit auf ihn."

Updates am Auto sollen die Leistung am Wochenende verbessern. Leclerc schränkt aber ein: "Wir erwarten keine großen Wunder." (Andreas Gstaltmeyr, 2.6.2023)