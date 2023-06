Fake-Brief der "Tagespresse" ist für FPÖ "weit weg von Satire", Unverzichtbare Hilfe: ORF-"Schauplatz" über vietnamesische Erntehelfer in Österreich, STANDARD kam im ersten Quartal auf 3,37 Millionen Unique User pro Monat

Arnold, Captain Pike, Lily-Rose Depp in einer toxischen Beziehung: Die besten Serien im Juni - Atomkatastrophe in Fukushima, Kim Cattrall als Make-up-Größe: Das Streamingangebot im Juni wird bunt, düster, galaktisch

Die Serie "The Idol" mit Lily-Rose Depp und R&B-Sänger The Weeknd. HBO/Sky

Ermordet für eine Recherche: Wer plündert den Regenwald? Vor einem Jahr wurden der Journalist Dom Phillips und der Indigenen-Experte Bruno Pereira im Amazonas ermordet. 16 Medien, darunter DER STANDARD, führten ihre Recherchen fort

Unverzichtbare Hilfe: ORF-"Schauplatz" über vietnamesische Erntehelfer in Österreich - Beate Haselmayer war für ihre Reportage "Hilfe aus Vietnam" im Eferdinger Becken und gemeinsam mit heimischen Landwirten auch in Vietnam unterwegs – Donnerstag, 21.05 Uhr in ORF 2

Fake-Brief der "Tagespresse" ist für FPÖ "weit weg von Satire" - Dass 180 Künstlerinnen und Künstler die Rücknahme der Klage verlangen, sei eine "scheinheilige Aktion der linken Empörungsfanatiker"

TV-Quoten im Mai: ORF-Gruppe legte leicht zu, verlor aber bei Jüngeren - Die ORF-Sendergruppe steigerte sich in der Zielgruppe ab 12 Jahren auf 32 Prozent Marktanteil. Zuwachs bei ATV und Rückgang für Servus TV

STANDARD kam im ersten Quartal auf 3,37 Millionen Unique User pro Monat - Das entspricht einer monatliche Online-Reichweite von 47,7 Prozent. ORF.at bleibt das dominante Angebot in Österreich

Das Schmuckstück, Schulwahnsinn, Egon Schiele: Tod und Mädchen: TV-Tipps für Donnerstag - Die Rote Fini: Die verschwundenen Millionen der DDR, Heilung für chronisch Kranke?, Berghütten in Österreich, Stöckl - Mit Radiotipps

