Eine Abschiedsrede am Parteitag wäre sinnvoll. Nein, sie soll dem Neuen nicht die Show stehlen, sie braucht auch nicht abzurechnen. Aber ein paar Worte, wie es ihr ergangen ist und was sie davon hält, wären schon angebracht. Die Partei kann und soll aus ihren Fehlern auch lernen. Ein paar offene, kritische und mahnende Worte müssten die SPÖ und diejenigen, die sie repräsentieren, schon aushalten. Es wäre ein Zeichen von Größe und Mut, diese Worte auch auszusprechen. (Michael Völker, 2.6.2023)

Mit ihrem Fernbleiben nimmt Rendi-Wagner der Partei und ihren Delegierten die Möglichkeit, sich in geordnetem Rahmen von ihr zu verabschieden, sich vielleicht sogar zu entschuldigen und ihre Verdienste, wo man sie sehen mag, zu würdigen. Rendi-Wagner hat die Partei in einer wirklich schwierigen Situation übernommen, als sonst niemand wollte, sie hat Standfestigkeit bewiesen und vieles weggesteckt.

KONTRA: Polnischer Abgang

von Katharina Mittelstaedt

Manchmal reicht es einfach. Hin und wieder muss man, ohne viel Aufhebens zu machen: gehen. Keine Verabschiedung, kein gespielter Dank für die schöne Zeit. Bloß weg. Das nennt man "polnischer Abgang". (In Polen empfiehlt man sich übrigens "englisch" und in England "französisch" – gemeint ist überall das Gleiche.)

Pamela Rendi-Wagner macht jetzt einen "Polnischen". Am roten Parteitag am Samstag wird sie erst gar nicht teilnehmen. Es ist der perfekte Moment für einen grußlosen Abschied. Angetragen hatte sie sich ihrer Partei oft genug.

Klar, es ist nicht die höflichste Variante des Abgangs, wenn man sang- und klanglos verschwindet. Rendi-Wagner hätte sich von ihren Kolleginnen und Kollegen noch gebührend verabschieden (lassen) können, am Parteitag eine kleine Rede halten, sich mit letzten großen Worten ein Denkmal bauen. Aber ganz ehrlich: wofür und zu welchem Preis?

Rendi-Wagner wird nicht als begnadete Parteichefin in die heimische Politikgeschichte eingehen, aber jedenfalls für ihre Hartnäckigkeit in Erinnerung bleiben. Ein SPÖ-Politiker sagte einst: "Wollen wir sie loswerden, müssen wir sie hinaustragen." Genau das ist nun passiert. Rendi-Wagner wurde von ihrer Partei vor die Türe gesetzt. Sie muss jetzt wahrlich nicht umdrehen und noch artig ein paar Hände schütteln.

Am Parteitag hätten ihre Kritiker Dank geheuchelt, lächelnd geklatscht. Nie, dziękuję. So sagt man in Polen "Danke, nein". (Katharina Mittelstaedt, 2.6.2023)