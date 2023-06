Der 55-Jährige starb noch an der Unfallstelle.

Millstatt – Nach einem Tauchgang im Millstätter See ist am Donnerstagabend ein 55-jähriger Mann in Millstatt am See gestorben. Der Kärntner war laut Polizei zusammen mit einem 48-Jährigen im Norduferbereich getaucht.

Tod an Unfallstelle

Die beiden mussten aus einer Tiefe von etwa 35 Metern einen Notaufstieg durchführen. Nach dem Auftauchen wurde der 55-Jährige bewusstlos. Sein Tauchpartner zog ihn zusammen mit Passanten an Land. Trotz Wiederbelebungsversuchen starb der Mann noch an der Unfallstelle.

Der 48-Jährige wurde nach der medizinischen Erstversorgung zur weiteren Versorgung in einer Druckkammer nach Graz geflogen. Neben dem Notarztteam des Rettungshubschraubers RK1 standen die Wasserrettung Millstatt/Spittal und Döbriach/Ferndorf sowie die Freiwilligen Feuerwehren von Millstatt und Seeboden im Einsatz. (APA, 2.6.2023)