In Europa gibt es insgesamt über 1.000 Freizeitparks – die einen groß, mit spannenden Fahrgeschäften, die anderen klein und familiär. Doch welcher Freizeitpark ist dieses Jahr der beste in Europa, wo ist der Spaßfaktor für die ganze Familie am größten, und welcher Park bietet das überzeugendste Preis-Leistungs-Verhältnis? Diese Frage hat man sich bei Travelcircus gestellt und dafür die 74 beliebtesten Freizeitparks in Europa genauer unter die Lupe genommen. Preise, Attraktionen, Instagramability und weitere Daten wurden verglichen, herausgekommen ist der "Freizeitpark Check Europa 2023".

Bleiben wir gleich beim Preis: Für einen Besuch im Freizeitpark muss eine Familie teilweise tief in die Tasche greifen. Mit Abstand am teuersten ist ein Besuch in Disneyland Paris. Hier zahlt eine vierköpfige Familie für einen spontanen Tag in beiden Parks inkl. Parken stolze 534 Euro – ohne Essen, Trinken und Souvenirs. Auch im Tivoli Kopenhagen, Port Aventura World und im Europa-Park muss eine Familie ordentlich Geld in die Hand nehmen und über 250 Euro für einen Tag einplanen.

Allein im letzten Jahr ist der durchschnittliche Eintrittspreis für ein Freizeitpark-Ticket vor Ort um 13,48 Prozent gestiegen. Getty Images

Deutlich weniger müssen Familien im Energylandia in Polen zahlen – hier kostet ein Tag Spaß für die ganze Familie gerade einmal 147,79 Euro, hat man bei Travelcircus herausgefunden. Allgemein bietet der Freizeitpark das beste Preis-Leistungsverhältnis mit knapp 60 Attraktionen und 17 Achterbahnen.

Freizeitparks werden jedes Jahr teurer. Travelcircus hat die Eintrittspreise 2023 mit den Preisen der Saison 2022 der 20 meistbesuchten europäischen Freizeitparks verglichen. Das Ergebnis überrascht: Allein im letzten Jahr ist der durchschnittliche Eintrittspreis für ein Ticket vor Ort um 13,48 Prozent gestiegen! Spitzenreiter sind das Phantasialand und das Legoland Deutschland mit einer Preiserhöhung von über 25 Prozent.

Das sind die 25 besten Freizeitparks Europas im Überblick

Das sind die 25 besten Freizeitparks ins Europa. Gerankt wurde nach den Faktoren Preis/Leistung, Google-Bewertung, Bekanntheit, Spaß und Instagram-Posts mit dem entsprechenden Hashtag. Travelcircus

Als wäre der Eintritt in die Parks nicht schon teuer genug, muss in manchen Parks für das Parken auch noch ordentlich geblecht werden. In Disneyland Paris kostet das Abstellen eines Pkw stolze 30 Euro am Tag. Noch teurer kann es für Besucher des Tivoli Parks in Kopenhagen werden. Da es für den Park keine eigenen Parkplätze gibt, muss hier auf die öffentlichen Parkplätze zurückgegriffen werden, die bis zu 54 Euro pro Tag kosten können. In 34 der 74 untersuchten Freizeitparks ist das Parken hingegen kostenlos möglich.

Dennoch gibt es in Europa unter den 74 untersuchten Freizeitparks noch ein paar Parks, in denen eine vierköpfige Familie unter 100 Euro für einen ganzen Tag im Freizeitpark zahlt. Gerade für Familien mit kleinen Kindern seien diese kleineren Parks ideal. Sieger ist in diesem Zusammenhang Karls Erlebnisdorf Zirkow & Koserow, wo eine vierköpfige Familie vergleichsweise schlanke 36 Euro berappen muss.

17 Achterbahnen in einem Park

So unterschiedlich die Parks, so unterschiedlich auch die Attraktionsvielfalt: Während die 74 untersuchten Freizeitparks im Durchschnitt 28,6 Fahrgeschäfte haben, hat der Europa-Park mit Abstand die meisten Attraktionen zu bieten: 13 Achterbahnen, zwölf Wasserattraktionen und allgemein stolze 57 Familienattraktionen gibt es im deutschen Freizeitpark zu erleben.

Wer auf Schnelligkeit, Höhe und Kribbeln im Bauch steht, der ist in Energylandia an der richtigen Stelle, denn in keinem anderen europäischen Freizeitpark gibt es so viele Achterbahnen. Ganze 17 Stück hat Polens größter Freizeitpark zu bieten. Von adrenalinreichen Actionbahnen mit Katapultstart und Überschlag über Hybrid-Holzachterbahnen und Wasserachterbahn bis hin zum Einsteigermodell ist alles dabei. Ebenfalls viele Achterbahnen bieten Europa-Park und Blackpool Pleasure Beach (jeweils 13), Portaventura World und Flamingo Land (jeweils zehn).

Keine Attraktion ist so bekannt wie das Dornröschenschloss in Disneyland Paris. Kaum verwunderlich also, dass es die meisten Instagram Beiträge in diesem Ranking von Disneyland Paris gibt. Unschlagbare 6,5 Millionen Instagram-Beiträge tragen den Hashtag #disneylandparis – mehr als neunmal so viele wie beim zweitplatzierten Europa-Park. Auf Platz drei liegt Efteling mit über 650.000 Beiträgen. Im niederländischen Freizeitpark bietet der riesige Märchenwald einen Instagram-Hotspot nach dem anderen, befindet Travelcircus.

Schaut man sich aber an, wie viele Instagram Posts es pro Follower bei Instagram und Facebook gibt, sehen die Top Ten etwas aus. Hier liegen der Holiday Park und Linnanmäki mit 0,84–0,86 Instagram Posts pro Follower vor dem bezaubernden Märchenschloss. Liseberg, Kolmården, Efteling, der Jardin d’Acclimatation, Gröna Lund, Portaventura sowie Flamingo Land schaffen es bei dieser Betrachtung ebenfalls in die Top Ten und gehören somit zu den Top Freizeitparks in puncto Instagram. (red, 2.6.2023)