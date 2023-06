13 Jahre lang ist Oliver Ribarich an der Seite von Heinz-Christian Strache. Leibwächter, Chauffeur, enger Vertrauter. Bis zu dem Zeitpunkt, an dem er die Abgründe des Ex-FPÖ-Chefs ans Licht bringt. In dieser Serie von "Inside Austria" erzählen wir die Geschichte jenes Bodyguards, der die Ibiza-Affäre ins Rollen brachte. Wir geben Einblick in Straches politische Verfehlungen und mutmaßliche Spesenexzesse. Und wir zeigen, wie es zum Untergang des einstigen rechten Politstars kommen musste.

In der letzten Folge dieser Reihe von "Inside Austria" beschäftigen wir uns mit dem Tag, an dem Heinz-Christian Straches Höhenflug jäh endete. Sein Bodyguard Oliver Ribarich erzählt, wie der FPÖ-Chef von dem Ibiza-Video erfuhr. Wir zeichnen nach, wie das Krisenmanagement des damaligen Vizekanzlers aussah und welche Fehler damals gemacht wurden. Und Ribarich erklärt, warum er heute nie mehr die FPÖ wählen und sogar für sein Vorgehen gegen Strache eine Verurteilung in Kauf nehmen würde.

In dieser Folge zu hören: Oliver Ribarich (ehemaliger Mitarbeiter von Heinz-Christian Strache), Heinz-Christian Strache (ehemaliger Vizekanzler und Ex-FPÖ-Chef), Katharina Mittelstaedt (Leitende Redakteuerin Innenpolitik beim STANDARD), Bastian Obermayer (Investigativjournalist), Colette Schmidt (Innenpolitikredakteurin beim STANDARD) und Oliver Das Gupta (Autor beim STANDARD und beim "Spiegel"). Skript, Moderation und Gestaltung: Zsolt Wilhelm und Lucia Heisterkamp. Redaktionelle Mitarbeit: Antonia Rauth. Recherche: Zsolt Wilhelm, Fabian Schmid, Colette M. Schmidt, Oliver Das Gupta. Produktion: Christoph Grubits.

Dieser Podcast wird unterstützt von Tierschutz Austria. Die redaktionelle Verantwortung liegt beim STANDARD. Tierschutz Austria