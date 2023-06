Aufs Land fahren

Die feine kulinarische Eventreihe "Essen vor Ort" am niederösterreichischen Wagram ist in die dritte Saison gestartet. Gegessen wird an Plätzen, wo man sonst eher nicht zum Essen zusammenkommt. Das passiert unter anderem im Rahmen von Dinnern mit Gastköchen. Wo diese Essen genau stattfinden, erfahren die angemeldeten Gäste erst am jeweiligen Abend. Oder man nimmt an einem Pop-up teil, bei dem der Ort vorab bekanntgegeben wird. Diese Events sind für alle offen, gegessen und getrunken wird, solange der Vorrat reicht.

Sonja Planeta, Dieter und Susanne Fritz organisieren die kulinarische Eventreihe "Essen vor Ort". Essen vor Ort/Atelier Schulte

Das nächste nennt sich "Rind am Berg" und findet am 4. Juni am Schlossberg in Mitterstockstall statt. Ein ganzes Wochenende (30.6.–2.7.) ist schließlich der Wirtshauskultur gewidmet. Im ehemaligen Jugendgefängnis in Kirchberg am Wagram kann unter dem Motto "Wirtshaus im Häfn" eingekehrt werden, mit einem ganztägigen Angebot vom Frühstück bis zu Cocktails am Abend.

Essen vor Ort

Tian-Pop-up in Kroatien

Wie schon 2022 gibt es auch heuer wieder das Sommer-Pop-up des vegetarischen Sternelokals Tian. Das "Tian Bistro am Meer" ist vom 5. Juni bis 31. August geöffnet und befindet sich im Falkensteiner Resort Punta Skala in Zadar. Gekocht wird mit saisonalen Produkten aus der Region, RONDO-Autorin Verena Carola Mayer hat im Vorjahr einige der Produzentinnen und Produzenten besucht: "Zurück zu den Wurzeln: Paul Ivić kocht in Kroatien"

Tian am Meer

Tchibo eröffnete das erste eigene Kaffeehaus in Wien

Das neue Kaffee Max am Wiener Bauernmarkt. Kaffee Max

Am Wiener Bauernmarkt im ersten Bezirk hat Tchibo sein erstes "Kaffee Max" in Österreich eröffnet. Namensgeber für das Café ist Firmengründer Max Herz, der 1949 gemeinsam mit Carl Tchiling das Unternehmen gegründet hatte. Im neuen Kaffee arbeiten gelernte Baristas, die eigens kreierte Röstungen zubereiten. Zu essen gibt es süße und salzige Snacks. In der Schweiz eröffnete Tchibo bereits 2019 das "Kaffeehaus Max". (ped, 3.6.2023)

Bauernmarkt 11–13, 1010 Wien

Mo–Fr 7.30–17.30, Sa 9–18 Uhr