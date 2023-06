Kurt Palm (68) lebt als Autor und Regisseur in Wien. Zuletzt erschienen: "Der Hai im System", Leykam, 2022. Heribert Corn

"Juni 1972" steht vorne in der zerfledderten Taschenbuchausgabe von Franz Kafkas Sämtlichen Erzählungen. Ich war siebzehn Jahre alt und las damals nicht nur Kafka, sondern auch Sartre und Camus. Was man als Siebzehnjähriger definitiv nicht tun sollte. Wenn man es trotzdem tut, schreibt man nämlich Sachen in sein Tagebuch wie: "das ganze leben ist frustrierend. nirgends hat man die möglichkeit, zum subjekt zu werden. überall ist man nur objekt. versucht man das zu ändern, ist man gleich ein spinner. ich möchte aber nicht am unverständnis der leute zerbrechen. die einsamkeit ist deprimierend."

"Ruhig zugrunde gehen"

Ein paar Wochen nachdem ich mir das Kafka-Taschenbuch gekauft hatte, flog ich zu Verwandten nach Los Angeles, wo ich die Sommerferien verbrachte. Im Gepäck: Kafkas Erzählungen und seine Tagebücher. Während ich auf Wasserbetten schlief, Joints rauchte und Autokinos frequentierte, las ich in Kafkas Tagebüchern: "Ich verkrieche mich vor Menschen nicht deshalb, weil ich ruhig leben, sondern weil ich ruhig zugrunde gehen will." Ich weiß nicht, warum, aber trotz kalifornischer Sonne, Partys und Bootsausflügen fühlte ich mich Kafka näher als dem American Way of Life. Die Bücher Sartres und Camus’ hatte ich zu Hause gelassen, weil sie mir zu kompliziert waren. Kafka dagegen war einfach: "Am Schreiben zugrundegehn oder irrsinnig werden, das will ich." Das gefiel mir, weil ich mich in die Rolle des Leidenden gut hineinversetzen konnte.

Ich war Anfang der 1970er-Jahre nicht der Einzige, der mit Büchern Kafkas, Sartres oder Camus’ unter dem Arm herumspazierte. Wir waren eine Gruppe von Schülerinnen und Schülern, die auf der Suche waren, und bei Karl Marx fündig wurden. Nachdem Sartre und Camus der Kommunistischen Partei Frankreichs nahestanden, war es für uns nur logisch, dass wir uns ebenfalls der Kommunistischen Partei anschlossen. Wie ich als Jungkommunist mit Kafka umgehen sollte, war mir nicht ganz klar, bis ich die Berichte über die berühmte Kafka-Konferenz von 1963 in der ČSSR las, in der Kafkas Werk aus marxistisch-leninistischer Sicht untersucht wurde. Damit hatte ich das Rüstzeug, um während meines Germanistikstudiums in Salzburg den Professoren mit der marxistischen Kafka-Interpretation auf die Nerven zu gehen. Andere Interpretationsansätze lehnte ich ab, und außerdem hatte ich herausgefunden, dass auch Bertolt Brecht Kafka sehr schätzte. Eine weitere Bestätigung für meine Überzeugung, dass sich in Kafkas Texten die Alltagserfahrungen einer entfremdeten kapitalistischen Gesellschaft widerspiegelten.

Verfremdungseffekte

Ein paar Jahre hatte ich Kafka aus den Augen verloren, bis ich eines Tages auf die Erzählung Franz Kafka verfilmt seinen Landarzt von Eckhard Henscheid stieß. Henscheid lässt Kafka in den 1970er-Jahren mit ein paar durchgeknallten Typen nach Sizilien fahren, um dort seinen Landarzt zu verfilmen. Den Einwand des Autors, dass seine Erzählung im Winter spiele, wischen die Hobbyfilmer mit dem Argument vom Tisch, dass man in der Tradition von Godard, Fassbinder und Brecht mit dem Verfremdungseffekt arbeiten müsse. Ich fand die Erzählung zum Schreien komisch und lud Eckhard Henscheid nach Wien zu einer Lesung ein. Und zwar im Rahmen des 24-Stunden-Dr.-Franz-Kafka-Happenings "Ich bin der Erfinder der westenlosen Kleidung". Produziert wurde das Happening von der Theatergruppe Sparverein Die Unzertrennlichen, für das Konzept waren Tex Rubinowitz und ich verantwortlich, wobei uns vor allem die Komik bei Kafka interessierte.

Der Großteil der Veranstaltung fand im Theater im Konzerthaus statt, wo wir ein paar Betten auf die Bühnen stellten, in denen sich Besucherinnen und Besucher schon mal ausruhen konnten, wenn es ihnen zu anstrengend wurde. Tex Rubinowitz las unter dem Motto "Der Coitus als Bestrafung" Kafka-Texte über Liebe und Sex, Fritz Ostermayer performte Kafkas Abhandlung über Sicherheitshobelmesserwellen, und Christian Ankowitsch referierte über die 100 absurdesten Titel der unüberschaubaren Kafka-Sekundärliteratur. Dabei gehörten Titel wie Kafka und die Eisenbahn oder Kafka und das Ungeziefer noch zu den harmloseren Entdeckungen.

Ratlose Gesichter

Um drei Uhr Früh lasen wir als "Prager Pritschen" einen Ausschnitt aus dem Stück Kafkas Franz von Alan Bennett, von dem wir so begeistert waren, dass wir beschlossen, es als "richtiges" Theaterstück auf die Bühne zu bringen. Ein knappes Jahr später sorgte schon die Besetzung für Aufsehen: Tex Rubinowitz spielte Franz Kafka, der gefeierte Titanic -Autor Max Goldt spielte Max Brod, Fritz Ostermayer war Kafkas Vater, Elisabeth Kny seine Mutter, und Amina Handke und Christoph Winder spielten das Ehepaar, in dessen Haus Kafka und Brod plötzlich auftauchen. Der Grund: Linda (Amina Handke) hat im Garten auf eine Schildkröte uriniert, die sich daraufhin in Franz Kafka verwandelte.

Die Kritiken von der Zeit abwärts waren fulminant, für die Regie bekam ich die Josef-Kainz-Medaille, es folgten 25 ausverkaufte Vorstellungen im Theater im Konzerthaus und Einladungen zu Gastspielen nach Linz und zu einem Festival ins Ruhrgebiet, wo wir in fünf Städten spielten und in erster Linie ratlose Gesichter hinterließen. In Wien dürfte sich in der Zwischenzeit herumgesprochen haben, dass ich so etwas wie ein Kafka-Experte war, weshalb die Wiener Festwochen bei mir anfragten, ob ich nicht Lust hätte, eine internationale Tanztheaterproduktion als Dramaturg zu betreuen. Titel des Projekts: Beim Bau der Chinesischen Mauer.

Unruhig leben: Andy Warhols Franz Kafka aus der Serie "Ten Portraits of Jews of the Twentieth Century". Das Bild entstand Anfang der 1980er-Jahre. The Andy Warhol Foundation for Visual Arts Inc./VBK, Wien 2011. Courtsy Ronald Feldman Fine Arts, new York

"Famoso dramaturgo Austriaco"

Ich traf mich mit dem Regisseur, Giorgio Barberio Corsetti, und sagte ihm, dass ich von Tanztheater keine Ahnung hätte, aber nachdem er meine Ausführungen über Kafka "molto interessanto" fand, wurde ich von den Festwochen engagiert. Geprobt wurde sechs Monate in Polverigi in den italienischen Marken, Aufführungen gab es in Italien, Österreich, Deutschland und den Niederlanden, das Ensemble setzte sich aus Tänzerinnen und Tänzern aus fünf verschiedenen Ländern zusammen. Und mittendrin ich als Tanztheaterdramaturg. Was folgte, war sicher die skurrilste Theatererfahrung meines Lebens.

Zunächst einmal muss man wissen, dass es im italienischen Theater den Beruf des Dramaturgen nicht gibt, zumindest war das 1990 so. Als wir in Rom eine Pressekonferenz gaben, erläuterte ich aus meiner Sicht das Stück und wurde in den Zeitungen dann auch prompt als "famoso dramaturgo Austriaco" bezeichnet. Keine Ahnung, was sich die Leute dabei dachten. In Amsterdam wiederum, wo eine Audition stattfand, trat ich mit dem Musiker Harry de Wit auf und las Kafka-Texte, während Harry de Wit mich musikalisch begleitete. In Amsterdam kam so etwas 1990 gut an: Kafka und experimentelle Musik.

Kakerlaken tanzen Kafka

Die Proben in Polverigi verliefen zäh, weil niemand so recht wusste, wie man Beim Bau der Chinesischen Mauer tänzerisch umsetzen könnte. Die Verwandlung wäre wahrscheinlich einfacher gewesen: Kakerlaken tanzen Kafka. Wie es sich für einen ordentlichen Dramaturgen gehörte, zermarterte ich mir mein Gehirn, um Vorschläge zu machen, die wenigstens ansatzweise noch etwas mit Kafkas Text zu tun hatten. An das Ergebnis auf der Bühne kann ich mich gar nicht mehr erinnern, allerdings wird mir eine Szene für immer im Gedächtnis bleiben: Am Tag vor der Premiere saß das Produktionsteam beisammen, als mir Giorgio Barberio Corsetti tief in die Augen blickte und in breitestem italienischen Dialekt fragte: "Kuuurt, what does a dramaturg do?" Und das nach sechsmonatiger Probenzeit! Meine Erklärung muss allerdings so überzeugend gewesen sein, dass sich Giorgio Barberio Corsetti mittlerweile ebenfalls als Dramaturg bezeichnet. So steht es jedenfalls in seinem Wikipedia-Eintrag.

Zur Erholung fuhr ich später nach New York, wo ich im Performance-Space "The Gas Station" das Kafka-Happening von Wien in abgespeckter Version mit New Yorker Schauspielerinnen und Schauspielern wiederholte. Das Zwölf-Stunden-Happening I am the Inventor of the Vestless Attire diente quasi als Auftakt für meine Inszenierungen eines Brecht-Abends und des Wolfgang-Bauer-Stücks Magic Afternoon in der "Gas Station".

Endpunkte

Einige Jahre später begegnete mir Kafka in Form einer Wurst wieder. "Die Kafka" hieß die Kreation, die sich am Würstelstand der Fleischhauerei Nothhaft am Schillerpark in Linz großer Beliebtheit erfreute. Weshalb die Wurst "die Kafka" hieß, konnte mir niemand erklären. In der Zwischenzeit ist "die Kafka" aus Linz verschwunden, soll aber an einem Würstelstand in Stadlau wieder aufgetaucht sein. Schwer zu sagen, was sich Kafka beim Anblick der Kafkawurstesser gedacht hätte, aber wahrscheinlich hätte er sogar Verständnis für diese Menschen gehabt, denn er wusste: "Wen es zu diesen Würsten zieht, wäre ein Narr, wenn er dem Zug nicht folgte."

Allerdings löste die Vorstellung, er selbst müsse Würste essen, bei Kafka Horrorvisionen aus. In sein Tagebuch notierte er: "Sehe ich eine Wurst, die ein Zettel als eine alte Hauswurst anzeigt, beiße ich in meiner Einbildung mit ganzem Gebiss hinein und schlucke rasch, regelmäßig und rücksichtslos, wie eine Maschine. Die langen Schwarten von Rippenfleisch stoße ich ungebissen in den Mund und ziehe sie dann von hinten, den Magen und die Därme durchreißend, wieder heraus." Das sind die Texte, für die ich Kafka liebe. "Die Kafka" gab dann den Anstoß für ein Kafka-Kochtheater, mit dem ich durch Österreich tourte, obwohl der Abend kulinarisch nicht viel hergab, weil Kafka außer Kochschokolade, Vanillenudeln und Nüssen wenig aß.

Den vorläufigen End- und Tiefpunkt meiner Kafka-Beschäftigung bildete der Kinofilm Kafka, Kiffer und Chaoten, den ich 2014 auf die Leinwand brachte. Trotz der Mitwirkung von Kalibern wie Margarethe Tiesel, Hubsi Kramar, Franz Schuh, Karl Ferdinand Kratzl oder Hermes Phettberg und der Musik von Chrono Popp und Texta floppte der Film. "Man kann gar nicht so viel kiffen, dass man diesen Film als kafkaesk bezeichnen möchte", war noch einer der freundlicheren Verrisse. Somit endete meine Karriere als Filmregisseur ausgerechnet mit Kafka, dem auch das Schlusswort gehört: "Im Kino gewesen. Geweint." Am 3. Juni 1924 starb Franz Kafka im Alter von 41 Jahren im Sanatorium Hoffmann in Kierling bei Klosterneuburg. (Kurt Palm, 3.6.2023)