Der nächste Abgang bei Twitter, seitdem Elon Musk die Kurznachrichtenplattform übernommen hat. Reuters/Ruvic

Mitten in der Diskussion um laxes Vorgehen gegen Hassrede und Falschinformationen hat Twitter seine Chefin für Vertrauen und Sicherheit verloren. Sie habe ihren Job als Verantwortliche für die Moderierung der Inhalte bei dem Kurznachrichtendienst aufgegeben, sagte Ella Irwin am Freitag. Weitere Angaben machte sie nicht. Irwin hatte ihren Posten vor etwa einem Jahr übernommen.

Vergangene Woche war Twitter aus einem freiwilligen EU-Verhaltenskodex zur Bekämpfung von Falschinformationen ausgestiegen. An die dort festgelegten Verpflichtungen bleibe das Unternehmen aber gebunden, warnte EU-Industriekommissar Thierry Breton. "Sie können weglaufen, aber sie können sich nicht verstecken."

Musk, der selbsternannte "Absolutist der Meinungsfreiheit", hatte den Kurznachrichtendienst im Oktober 2022 übernommen und anschließend komplett umgekrempelt. Neben Massenkündigungen sorgte unter anderem eine Amnestie für zuvor gesperrte Nutzer wie den ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump für Aufsehen. Mit seinen Entscheidungen verschreckte der Milliardär zahlreiche Werbetreibende. Auch zu Ella Irwin gibt es ein skurriles Kapitel mit Elon Musk: Im Dezember bezeichnete er ein Statement von ihr als Fake-News.

Auf eine E-Mail an Twitter kam - wie es in letzter Zeit üblich und zu erwarten ist - eine automatische Antwort mit einem Kot-Emoji, so Reuters. Twitter-Eigentümer und Tesla-Chef Elon Musk war demnach für einen Kommentar zunächst nicht zu erreichen. (APA, red, 2.6.2023)