Till Lindemann von Rammstein. imago images/ITAR-TASS

Eine Reihe von Frauen erheben laut Recherchen des Norddeutschen Rundfunks (NDR) und der Süddeutschen Zeitung (SZ) neue Vorwürfe gegen Rammstein-Frontmann Till Lindemann. Die jungen Frauen beschreiben, wie im Umfeld der Band junge Frauen offenbar gezielt für Sex mit dem Sänger rekrutiert werden. Zwei Frauen berichten von mutmaßlichen sexuellen Handlungen mit Lindemann, die nicht einvernehmlich gewesen sein sollen.

Den Stein ins Rollen brachte die Irin Shelby L. Auf Twitter erhob sie vor wenigen Tagen Anschuldigungen gegen Till Lindemann. Sie habe ein Rammstein-Konzert in Vilnius besucht und sei davor bei einer Pre-Party in Anwesenheit von Lindemann gewesen. L. vermutet, ihr seien dort Drogen in die Getränke gemischt worden. Bei einem Treffen mit Lindemann in einer Konzertpause sei der wütend geworden, weil sie keinen Sex mit ihm haben wollte. Tags darauf sei sie mit Erinnerungslücken und Blessuren aufgewacht.

Ebenfalls auf Twitter reagierten Rammstein: "Zu den im Netz kursierenden Vorwürfen zu Vilnius können wir ausschließen, dass sich, was behauptet wird, in unserem Umfeld zugetragen hat. Uns sind keine behördlichen Ermittlungen dazu bekannt."

Viele ähnliche Aussagen

Die Recherchen von NDR und SZ stützen sich auf eine Reihe ähnlicher Aussagen, die ein System beschreiben. Mehrere Frauen berichten davon, wie sie aus dem Umfeld von Lindemann gezielt angesprochen und ausgewählt worden seien. Manchmal in den sozialen Netzwerken, manchmal auf den Konzerten selbst, um zu speziell für Lindemann organisierten Aftershowpartys zu kommen. Immer ging es um junge, hübsche Frauen. Im Zusammenhang mit dieser Anbahnungstätigkeit taucht immer wieder der Name Alena M. auf, die die Frauen rekrutiert haben soll.

Eine dieser Fans berichtet, dass ihr klargemacht worden sei, dass ihr der Zugang zum Konzert und der Party danach nur bei Interesse an Geschlechtsverkehr mit Lindemann gewährleistet sei. Ähnliche Begehrlichkeiten von anderen Mitgliedern der Band tauchen in den Recherchen nicht auf. Teilweise seien Dresscodes vereinbart worden – Rammstein-T-Shirts waren tabu! –, auf den Partys soll es gratis Alkohol und illegale Drogen als Stimmungsmacher gegeben haben.

Eidesstattliche Erklärungen

Nachdem Shelby L. ihre Vorwürfe bekannt gemacht hatte, meldeten sich mehrere Frauen, zugleich wurde laut Recherchen seitens der Band Stimmung gegen diese in den sozialen Netzwerken gemacht. Doch manche Zeuginnen haben dazu eidesstattliche Erklärungen abgegeben, zahlreiche Screenshots von Whatsapp-Korrespondenzen, Chats und Fotos belegen ihre Aussagen.

Die Band und ihr Management reagierten nicht auf Anfragen von NDR und SZ. Jene Personen, die die Kontakte mit den Frauen hergestellt haben sollen, reagierten ebenfalls nicht. Für allen Genannten gilt die Unschuldsvermutung. (flu, 2.6.2023)