Saša Stanišić, Regina Kehn (Ill.), "Wolf". € 14,40 / 192 Seiten. Hamburg, Carlsen 2023. Für alle ab elf Jahren. Carlsen

Barfuß gehen heißt ja auch, der Natur ein Stück näher zu kommen. Dem Buben, der in diesem Buch von einem Ferienlager im Wald erzählt, sind aber vermutlich bequeme Sneakers am liebsten. Er kann Natur nicht ausstehen und mag auf keinen Fall wandern, Schmetterlinge erforschen oder so was! Was er dann in dieser Ferienwoche zu suchen hat? Tja, das ist so eine Sache, und leider ist dort dabei sein längst noch nicht das Ärgste, das im Wald passiert. Der Autor Saša Stanišićerzählt von schlimmem Mobbing ebenso wie von bester Sommerlaune, Gemeines und Schönes passiert nebeneinander, und wie im echten Leben ja auch geht es dabei darum, damit umzugehen. Die Illustratorin Regina Kehn hat für ihre Bilder ebenso starke Kontraste gewählt. Sie malt und zeichnet alles in Grau und Schwarz und kombiniert dazu eine einzige Farbe – einen sommerlichen Gelbton. Unbedingt anschauen! Und lesen!

Der Buchtipp wurde von Andrea Kromoser für euch ausgewählt. www.familienlektuere.at