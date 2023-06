18.00 MAGAZIN

Bürgeranwalt Vom Tod des Onkels nicht verständigt. / Kampf um AHS-Klassen. / Streit um Stützmauer. / Ansprüche wegen fehlerhafter Verhütungsmittel. Bis 19.00, ORF 2

20.15 EISKALT

Ice Age – Kollision voraus! (Ice Age: Collision Course, USA 2016, Galen T. Chu, Mike Thurmeier) Wieder jagt das Scrat seiner Eichel hinterher. Das Rattenhörnchen findet ein Raumschiff, das es in den Weltraum entführt. Dort trägt Scrat Mitschuld daran, dass bald ein Asteroid auf die Erde zurast. Faultier Sid und Mammut Manni müssen ran. Bis 22.05, Sat1

20.15 ERMITTLERINNEN

Taffe Mädels (The Heat, USA 2013, Paul Feig) Sandra Bullock und Melissa McCarthy mischen die Bostoner Unterwelt auf. Bullock spielt eine ehrgeizige FBI-Agentin. Ihre Kollegin von der Bostoner Polizei ist anders: an Karriere uninteressiert. Bis 22.35, Vox

Sandra Bullock und Melissa McCarthy in "Taffe Mädels" Foto: 20th Century Fox, Vox

21.45 DOKUMENTATION

Die Dopamin-Falle – Der Botenstoff und die sozialen Medien Was machen soziale Netzwerke mit unserem Gehirn? Eine zentrale Rolle hierbei spielt Dopamin, ein Neurotransmitter. Die Doku zeigt, wie die "Mensch-App-Beziehung" funktioniert. Bis 22.40, Arte

22.45 SHOW

Mr. Musical präsentiert Alfons Haider widmet sich den beliebtesten Musicals. In der Auftaktfolge stellt er "Die größten Musical-Hits" vor, darunter Willkommen, Bienvenue, Welcome, I Am What I Am aus La Cage Aux Folles, Aquarius und Let the Sunshine In. Bis 23.40, ORF 2

Streaming

MYSTERY

Der Greif Um die Welt vor den Klauen des Greifs zu retten, muss Mark sein schweres Familienerbe annehmen und zum Kampf in den Schwarzen Turm ziehen. Gelungene Mischung aus Coming-of-Age-Geschichte mit Horrorelementen nach dem Bestseller von Kultautor Wolfgang Hohlbein. Amazon Prime

Außenseiter Mark (Jeremias Meyer) bekommt so einiges zu tun mit dem Familienerbe –viel Horror und Mystery mit "Der Greif", jetzt auf Amazon Prime. Foto: Amazon

ATOMKATASTROPHE

The Days Zwölf Jahre ist es mittlerweile her, dass es im japanischen Atomkraftwerk Fukushima zur Kernschmelze kam. Die Serie zeigt die Ereignisse aus drei verschiedenen Perspektiven und arbeitet sieben dramatische Tage aus dem Blickwinkel der Regierung, des betroffenen Unternehmens und der Einsatzkräfte auf. Netflix

SORGERECHT

Echte Norweger Papa Marwan (Nader Khademi) kämpft um seine fünfjährige Tochter Kiki, die nach dem Tod seiner Frau bei den Schwiegereltern wohnt. Drama rund um Vorurteile und Bürokratie. Nicht ohne meine Tochter sozusagen. Arte-Mediathek