Nvidia ist in den Klub der Konzerne aufgestiegen, die den Börsenwert von einer Billion Dollar hinter sich gelassen haben, und ist damit der erste Chiphersteller überhaupt, dem dies gelungen ist. Das richtige Gespür für Chips zeigte CEO Jensen Huang schon vor dem Hype um künstliche Intelligenz.

Außerdem: Thomas, der sich Online "Jessirocks" nennt, ist im deutschsprachigen Raum ein Begriff in der Szene. Der seit seinem Informatikstudium in Graz lebende Vollzeit-Streamer spielt seit rund zehn Jahren "World of Warcraft" sowie "Diablo" und teilt seitdem seine Erlebnisse auf den Plattformen Youtube und Twitch. Dem STANDARD erzählt er, was er von "Diablo 4" hält.

