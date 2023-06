Serienreif Mit der Serie "Yellowjackets" in der Wildnis überleben

In der Serie "Yellowjackets" stürzt ein Flugzeug mit einer Mädchen-Fußball-Mannschaft in der kanadischen Wildnis ab. Bevor sie nach anderthalb Jahren gerettet werden, müssen sich die Überlebenden durchschlagen: Nahrung und Unterschlupf finden, sich gegen wilde Tiere behaupten und dabei mental halbwegs gesund bleiben. Was die Protagonistinnen richtig machen und wo sie anders hätten agieren sollen, erklärt Survival-Trainer Wolfgang Hausch im Gespräch mit Doris Priesching und Michael Steingruber. (red, 8.6.2023)

