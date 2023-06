11.05 INTERVIEW

Pressestunde Mit Umweltministerin Leonore Gewessler. Die Fragen stellen Doris Vettermann (Kronen Zeitung) und Christoph Varga vom ORF. Bis 12.00, ORF 2

20.15 DE NIRO LÄSST DIE SAU RAUS

Dirty Grandpa (USA 2016, Dan Mazer) Dick (Robert De Niro) hat gerade seine Frau beerdigt. Seine neue Freiheit möchte er feiern – und überredet seinen Enkel Jason (Zac ­Efron), mit ihm nach Florida zu fahren. Die beiden landen in der Partyhochburg Daytona zwischen College-Kids. Wettsaufen, Drogeneskapaden und auf die Stirn ge­kritzelte Penisse. Bis 22.20, Puls 4

22.05 TRUE CRIME

American Gangster (USA 2007, Ridley Scott) Über Nacht wird Franc Lucas (Denzel Washington) Anfang der 1970er vom einfachen Chauffeur zum Drogenhändler Nummer eins in New York. Er schmuggelt Drogen aus ­Vietnam in die USA und verkauft sie unter dem Namen "Blue Magic" – die Droge wird zum Hit. Da die Behörden einem ungebildeten Schwarzen ein solch ausgeklügeltes Unternehmen nicht zutrauen, tappen sie im Dunkeln, bis Ermittler Richie Roberts (Russell Crowe) übernimmt. Mischung aus Krimi und Zeitporträt. Bis 0.35, Arte

Wie Franc Lucas (Denzel Washington) über Nacht und auf Jahre zu New Yorks Drogenhändler Nummer eins wird –_„American Gangster“, Arte, 22.05 Uhr. Foto: Arte, Universal Studios

22.10 DISKUSSION

Im Zentrum: SPÖ-Showdown – Neustart oder Untergang? Bei Claudia Reiterer diskutieren dazu Bundesfrauenvorsitzende Eva-Maria Holzleitner (SPÖ), Nationalratsabgeordneter Max Lercher (SPÖ), Schriftsteller Robert ­Menasse und Politikwissenschafterin Katrin Praprotnik. Bis 23.05, ORF 2

23.15 PETER SIMONISCHEK

Orte der Kindheit (A 2014, Ute Gebhardt) Por­trät des Dienstag verstorbenen Peter Simonischek von der Kindheit in Oststeiermark und Lavanttal über die heimliche Anmeldung an der Akademie für Musik und darstellende Kunst (sein Vater sah ihn als Arzt) bis zum Schauspieler an allen großen deutschsprachigen Bühnen, in Film und Fernsehen. Um 23.35 folgt Jo Baiers Film Bergfried aus dem Jahr 2015 mit Peter ­Simonischek: Ein Fremder kommt in ein Bergdorf, um jenen SS-Mann zu suchen, der vor Jahren in Italien seine ganze Familie ­ermordet hat. Einer der Alten im Dorf muss es gewesen sein. Bis 1.05, ORF 2

23.15 NEW HOLLYWOOD

Apocalypse Now (USA 1979, Francis Ford ­Coppola) Captain Willard (Martin Sheen) soll den offenbar wahnsinnig gewordenen, ­megalomanen Colonel Kurtz (Marlon Brando) in seinem Dschungelversteck aufspüren und töten. Der Sonderauftrag zur Zeit des Vietnamkriegs wird bei Francis Ford Coppola zu einer von Joseph Conrad inspirierten Reise ins Herz der Finsternis. Original­fassung aus dem Jahr 1979. Bis 1.45, Tele 5

23.15 GAUNEREI

Topkapi (USA 1964, Jules Dassin) Eine Riege charmanter Möchtegerngauner (Melina ­Mercouri, Maximilian Schell, Peter Ustinov) hat es auf den Topkapi-Dolch in Istanbul abge­sehen. US-Regisseur Jules Dassin ­verdankt sich mit Rififi nicht nur der Ur­klassiker aller Caper-Movies, sondern auch diese fröhliche Variation. Bis 1.10, 3sat