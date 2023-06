Jonas Kaufmann, Sänger und künftig auch Intendant. IMAGO/Future Image

Nicht, dass es das nicht schon gab. Placido Domingo hat parallel zu seinem Tenorleben Opernhäuser geleitet. Starsängerin Cecilia Bartoli ist Leiterin der Salzburger Pfingstfestspiele. Dennoch ist es eine Überraschung, dass Welttenor Jonas Kaufmann ab 2024 neuer Intendant der Tiroler Festspiele Erl wird.

Eine der kostbarsten und meistbeschäftigten Stimmen der Gegenwart wird Manager? Ein Parsifal-Sänger leitet tatsächlich ein Festival? Daran ist schon etwas Spezielles – auch für den 53-jährigen Münchner. Knowhow wird er noch sammeln müssen, wenn er den Job ernst nimmt.

Der Tenor, der mit seinem „Hobby Gesang Geld verdient”, wie Jonas Kaufmann selbst sagt, scheint für die Rolle des Intendanten jedenfalls ästhetisch ausreichend weltoffen. Zwischen Salzburger Festspielen, Wiener Staatsoper, New Yorker Met und Bayreuther Festspielen hat er sich als flexibler Advokat der Opernform erwiesen. Kaufmann war ja Hans Neuenfels’ Lohengrin und auch Kirill Serebrennikovs Parsifal. Und auch wenn er gegenüber dem Konzept des Russen womöglich leichte Bedenken empfunden hat, stieg er nicht aus der Wiener Staatsopern-Produktion aus. Es ist nicht seine Art. Als moderner Sängerdarsteller mit dem ganz besonderen, dunkel-samtigen Timbre sucht Kaufmann eher die Diskussion. Bei so mancher Produktion habe er damit auch „die Kuh vom Eis geholt”, sagt Kaufmann, also womöglich sinnlose Regieideen in sinnvolle verwandelt.

Schöner Fluch

Kaufmann privat? Seit 2022 ist er österreichischer Staatsbürger und er hat drei Kinder aus erster Ehe. Mittlerweile ist er mit der Regisseurin Christiane Lutz verheiratet, mit der er einen Sohn hat.

Schöner Fluch des Starruhms: Als Sänger gehört Kaufmann zu jenen wenigen, die ihre Sangeskünste per Tonträger dokumentieren können und auch in popartigen Konzerten ein breites Publikum erreichen. Dass er bisweilen an Grenzen geht, weil die zahllosen Angebote für tolle Rollen einfach zu verführerisch wirken, ist auch eine Tatsache.

Kaufmann hat allerdings gelernt, Balance zu halten. Es hilft womöglich, dass er, wie er einst erzählte, autogenes Training, Gymnastik und Yoga betreibt. Innere Ruhe in einer Branche der permanenten Unruhe zu bewahren, gehört zu einer großen Karriere ebenfalls dazu. Dass Kaufmann in Erl bisweilen selbst singen wird, muss insofern nicht mit Sorge erfüllen. Kaufmann wird mit der Doppelbelastung Sänger/Intendant elegant umgehen. (Ljubiša Tošić, 2.6.2023)