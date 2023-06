In Kürze dürfen sich Besitzer der Meta Quest 2 (und Quest Pro) über mehr Power freuen. APA/AFP/Flores

Dem Gaming Showcase von Meta (ehemals Facebook) am 1. Juni ist die überraschende Vorstellung des neuen Mixed-Reality-Headsets Quest 3 vorausgeeilt. Wer an der neuen Brille für Virtual und Augmented Reality interessiert ist, muss sich noch bis zur Veröffentlichung im Herbst gedulden. In der Zwischenzeit wird die inzwischen schon drei Jahre alte Quest 2 vom Unternehmen "wiederbelebt": Nicht nur ihr Preis wird gesenkt, sondern sie erhält nachträglich auch noch einen beträchtlichen Performanceschub.

Ab dem 4. Juni wird Meta das Quest-2-Headset mit 128 GB Speicher auf 349,99 Euro und das Modell mit 256 GB Speicher auf 399,99 Euro herabsetzen. Somit wird sich das Gerät wieder auf jenem Preisniveau befinden, wo es angesiedelt war, bevor Meta das Mixed-Reality-Erlebnis vom Zwang eines Facebook-Kontos löste.

Deutlicher Leistungsschub

Neben dieser Ankündigung soll das kommende Firmware-Update für Quest im Juni eine spürbare Leistungssteigerung für alle bestehenden Quest-2-Headsets bieten, das gilt übrigens auch für Quest Pro. Meta erwartet sich dadurch eine Verbesserung der CPU-Leistung um bis zu 26 Prozent, auch die GPU-Performance soll bei der Quest 2 um 19 Prozent und bei der Quest Pro um elf Prozent gesteigert werden.

Quest 2 Performance Upgrade Proof of Concept

Meta Quest

Wie aus dem Video ersichtlich ermöglicht Meta für Entwickler künftig auch die Verwendung dynamischer Auflösung. Diese Methode passt vereinfacht formuliert die Auflösung automatisch an die Intensität der momentanen Spielberechnung an. Einen kleinen Haken hat die Sache allerdings: Entwickler müssen ihre Apps und Spiele aktualisieren, damit diese Verbesserungen auch greifen können. Da nicht zuletzt der Druck von Apple hin zu Mixed-Reality-Erlebnissen schon sehr bald erhöht werden könnte, kann man aber davon ausgehen, dass durchaus Motivation für Updates vorhanden ist. (red, 2.6.2023)