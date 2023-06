An der Wallstreet legten Amazon-Aktien um zwei Prozent zu. REUTERS/Carlos Jasso

Amazon liebäugelt einem Medienbericht zufolge mit dem Einstieg in das Mobilfunkgeschäft. Der Techriese sei in Gesprächen mit mehreren US-Telekomunternehmen, um Kunden des Amazon-Prime-Programms kostengünstige oder sogar kostenlose Mobilfunkdienste anzubieten, meldete die Agentur Bloomberg am Freitag unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen. Der Konzern spreche dabei mit Verizon, der Telekom-Tochter T-Mobile US und Dish. Geplant seien Mobilfunk-Tarife für bis zu zehn Dollar im Monat für Kunden des Premium-Programms Prime. Zuvor habe es auch Gespräche mit dem US-Telekomriesen AT&T gegeben.

Amazon prüfe permanent, was man den Prime-Kunden anbieten könne, aber der Konzern habe derzeit keine Pläne für Mobilfunkangebote, sagte ein Sprecher. Von den Telekomkonzernen waren zunächst keine Stellungnahmen erhältlich.

An der Wallstreet rutschten die Aktien von Verizon, AT&T und T-Mobile zwischen fünf und neun Prozent ab. Amazon-Titel gewannen gut zwei Prozent, Dish-Papiere kletterten um knapp 19 Prozent. Bereits in der vergangenen Woche hatte das "Wall Street Journal" über Gespräche zwischen Amazon und Dish berichtet. (Reuters, 2.6.2023)