Monika Zorzi war bei der Premiere 1988 in Laxenburg mit weißem Stirnband dabei. Privat

Es war ein anderes Jahrhundert, ja, ein anderes Jahrtausend. Das muss sich denken, wer Monika Zorzi und Ingrid Riedler zuhört. Zorzi, die bald ihren 75. Geburtstag feiert, und die vier Jahre jüngere Riedler haben vor gut fünfzig bzw. knapp vierzig Jahren zu laufen begonnen. "Damals war es schlimm", sagt die Wienerin Zorzi. "Regelmäßig haben mir die Männer nachgepfiffen." Die Oberösterreicherin Riedler bestätigt: "Wenn ich bei mir am Land laufen war, haben die Männer gesagt, ich soll nach Hause in die Küche. Für die war ich wie eine Außerirdische."

Am Sonntag nehmen Zorzi und Riedler den 35. Asics Österreichischen Frauenlauf im Wiener Prater in Angriff, unter 21.400 Teilnehmerinnen sind nur sie jedes Mal dabei gewesen. Zorzi sagt, dass sie heuer einen neuen Ordner anlegen muss, der alte ist mit Fotos, Urkunden, Ergebnislisten aus 35 Jahren prall gefüllt. Auch Riedler hat einiges aufgehoben. Begegnet sind sie einander erstmals 2017, als der 30. Frauenlauf ein Rekordfeld von gut 35.000 Teilnehmerinnen versammelte. Schon da waren sie die Einzigen, die alle Frauenläufe in den Beinen hatten. Beim ersten, 1988 in Laxenburg, waren 440 Frauen am Start, später sollte der Frauenlauf zunächst in den Donaupark übersiedeln und schließlich im Prater landen.

Viel hat sich getan. "Heute gehören Läuferinnen ja fast schon zum Stadtbild", sagt Zorzi. Doch auch seinerzeit gab es natürlich nicht nur pfeifende, sondern auch g’scheite Männer. Mit ihrem Manfred hat Manuela regelmäßig Tennis gespielt, laufend wollte sie ihre Kondition verbessern.

Englischer Garten

Anfang der 70er lebten sie in München, vor den Olympischen Spielen 1972 waren Handwerker gefragt, Manfred war Maler, und Manuela half ihrer Tante Maria, die in München einen Frisiersalon betrieb. Im Englischen Garten drehte sie zunächst eine 1,5-km-Runde, dann zwei Runden, dann drei. Bei ihrem ersten Bewerb rannte sie nach geplanten zehn Kilometern weiter und einen Halbmarathon. "Danach bin ich die Stiegen verkehrt hinuntergegangen", erinnert sie sich an einen veritablen Muskelkater.

Nach der Rückkehr hat sich Zorzi in der Gastronomie etabliert, sie und ihr Mann führten u. a. ein Heurigenlokal in Münchendorf – und in der Wiener Laufszene. Beim ersten Vienna City Marathon 1985 lief sie den 15-km-Bewerb, beim zweiten die volle Distanz und in 3:16 Stunden zu einem Wiener Meistertitel. Sie trainierte lange mit dem legendären Dolfi Gruber beim LCC, feierte etliche Altersklassensiege, vor allem auch beim Frauenlauf. Über fünf Kilometer schaffte sie 19:25 Minuten, über zehn blieb sie unter vierzig Minuten, Hut ab. "Ehrgeizig bin ich ja schon", gibt sie zu. Marathon läuft sie nicht mehr, aber noch heuer, mit 74, kam sie im VCM-Halbmarathon nach 2:12 Stunden an.

Monika Zorzi hat vom Frauenlauf 2022 kein Foto. "Weil man ja leider nur noch mit dem Handy fotografiert und das dann löscht." Fritz Neumann

"Ich lebe gesund", sagt Zorzi. "Geraucht haben wir ja früher alle, aber ich hab schon mit 22 aufgehört. Und ich würde auch nicht auf die Idee kommen, über eine Tafel Schokolade herzufallen." Lieber geht sie laufen, Minimum fünf Kilometer, praktisch täglich, als Hietzingerin entweder im Hörndlwald, im Lainzer Tiergarten oder in Schönbrunn. Seit zehn Jahren spielt sie Golf, oft mit ihrem Mann, manchmal auch mit den zwei Söhnen, die er in die Ehe mitgebracht hat. Aber Laufen steht klar an erster Stelle. "Und wenn die Ilse ruft, sind wir gestellt." Die Ilse ist Ilse Dippmann, die seit jeher den Frauenlauf organisiert.

Ingrid Riedlers Story ist eine ähnliche und gleichzeitig ganz anders. Sie stammt aus Aschach an der Donau im Bezirk Eferding. Mitte der 80er turnten dort einige Frauen im Sportsaal der Schule. Einmal standen sie zu ihrer Überraschung vor verschlossenen Türen, weil der Saal renoviert wurde, da schlug eine vor: "Wir könnten ja eine Runde laufen gehen." Riedler lief mit und hörte quasi nicht mehr auf.

Wienerischer Taxler

Im Herbst 1987 erfuhr sie zufällig, dass in Wien ein Frauenlauf geplant sei. "Ich hab mir gedacht, da muss ich dabei sein." Ingrid setzte sich in einen Zug und am Westbahnhof in ein Taxi nach Laxenburg. "Das wird teuer", sagte der Taxler, und dann sagte er noch: "Was, die Weiber haben jetzt auch schon einen Lauf?" So unerfreulich die Fahrt war, so erfreulich war die Premiere des Frauenlaufs. "So ein Motivationsschub, so ein tolles Erlebnis. Ein Wettbewerb ganz ohne Gedränge."

Auch Ingrid Riedler war beim erster Frauenlauf 1988 mit weißem Stirnband dabei. Privat

Sie machte weiter, als "Genussläuferin", lief 28 Marathons fast überall auf der Welt, oft knapp unter vier Stunden, manchmal knapp darüber. Als eine der ersten IT-Spezialistinnen im Lande war sie auch beruflich eine Pionierin. Ihren Mann Heinrich lernte sie aber weder im Job noch beim Laufen kennen. Sondern auf der Autobahn. "Ich hatte einen Reifenplatzer, stand verzweifelt auf dem Pannenstreifen, er hat angehalten und mir geholfen." Jetzt leben sie abwechselnd in Aschau und in Wien, am Rande der Lobau, wo sie "dreißig verschiedene Trainingsstrecken" hat. Bei langen Läufen begleitet er sie mit dem Rad. "Er sagt, er ist mein Supporter und Wasserträger." Wie gesagt, es gibt nicht nur pfeifende Männer.

2022 ging Ingrid Riedler (Nr. 30) mit ihrer Freundin Nicole an den Start. Privat

Einmal hätte Ingrid um ein Haar den Frauenlauf verpasst. Sie war auf Urlaub in Neapel, die Alitalia streikte, sie kam erst in der Nacht auf Sonntag in München an. Von dort ging’s flott heim nach Aschach und nach einer kurzen Station weiter nach Wien. Riedler war "schon fast in Panik", aber nur fast.

Laufen halte jung, sagen Zorzi und Riedler unisono, man dürfe nur nie damit aufhören. Ziele für Sonntag? "Vorige Woche bin ich einen Zehner in 59 Minuten gelaufen, also will ich über die fünf schon unter dreißig Minuten kommen", sagt Monika Zorzi. "Genießen will ich es", sagt Ingrid Riedler. "Und danach", sagen beide, "wird gefeiert." (Fritz Neumann, 3.6.2023)

Link: 35. Frauenlauf