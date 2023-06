Fans von Rafael Nadal müssen sich gedulden. REUTERS/Miquel Borras

Grand-Slam-Rekordsieger Rafael Nadal muss vor seiner geplanten Abschiedstournee noch lange Zeit auf sein ersehntes Comeback auf der Tennis-Tour warten. Der Spanier wird voraussichtlich weitere fünf Monate ausfallen, wie an seinem 37. Geburtstag am Samstag bekannt wurde. Die Hüft-Arthroskopie, der sich Nadal am Freitag in Barcelona unterzogen hatte, sei aber erfolgreich gewesen, bestätigte eine Quelle aus Nadals Umfeld der Nachrichtenagentur AFP.

"Der chirurgische Eingriff ist gut verlaufen und bestand darin, die beschädigten Teile der Sehne zu reinigen und sie zu verstärken", hieß es weiter: "Rafa wird in wenigen Stunden mit dem Prozess der funktionellen Erholung beginnen."

Durch die angekündigte Ausfallzeit bleibt für Nadal möglicherweise eine Hintertür für die K.o.-Phase im Davis Cup im November offen. Dann treten in Malaga die besten acht Nationen im Kampf um den Titel an.

Nadal hatte sich bereits im Jänner während der Australian Open am linken Hüftbeuger verletzt. Er verpasst deshalb derzeit sein Lieblingsturnier - die French Open in Paris, die er 14 Mal gewann. Zuletzt kündigte Nadal aufgrund seiner hartnäckigen Verletzungsprobleme sein Karriereende 2024 an. (sid, 3.6.2023)