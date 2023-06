Marcelo Brozovic schoss Inter zum Sieg in Turin. EPA/ALESSANDRO DI MARCO

Turin - Inter Mailand hat die italienische Fußball-Meisterschaft am Samstag mit einem 1:0-(1:0)-Auswärtssieg gegen Torino in der 38. Runde beendet. Marcelo Brozovic (37.) bescherte der Mannschaft von Trainer Simone Inzaghi mit seinem Treffer drei Punkte sowie eine gelungene Generalprobe für das Champions-League-Finale am kommenden Samstag in Istanbul (21 Uhr) gegen Manchester City. In der Tabelle ist Inter vorerst auf Rang zwei hinter Meister Napoli vorgerückt.

SSC-Meister-Coach Luciano Spalletti äußerte sich unterdessen am Samstag zu seinem Abschied nach Saisonende. "Ich habe nicht mehr die Energie, das Niveau dessen zu halten, was die Leute so sehr lieben, also muss ich zwei Schritte zurückgehen und gehen", sagte Spalletti auf einer Pressekonferenz. "In den letzten Tagen habe ich gemerkt, wie schwer diese Entscheidung ist. Ich verlasse eine Mannschaft, die in jeder Hinsicht stark ist und auf der ich aufbauen kann", fügte er hinzu.

Milan verabschiedet Ibrahimovic

Einen Abschied gibt es auch beim AC Milan und zwar von Zlatan Ibrahimovic. Man wolle "Zlatan für die großartigen gemeinsamen Jahre danken", teilte der Club mit und kündigte nach dem Abpfiff des letzten Saisonspiels gegen Hellas Verona (21.00 Uhr) im San-Siro-Stadion eine kurze Zeremonie "unter Beteiligung des gesamten Publikums" an. Ob und wo der 41-Jährige seine Karriere fortsetzt, ist offen. Als sein möglicher Nachfolger im Milan-Kader gilt Marko Arnautovic, wie Transferexperte Fabrizio Romano am Samstag twitterte.

Ibrahimovic war vor drei Jahren aus den USA zu Milan zurückgekehrt. In dieser Saison ist er der älteste Feldspieler in der Serie A und kürte sich zum ältesten Torschütze in der Geschichte der Liga. Mit 41 Jahren und 166 Tagen hatte der Stürmer den früheren Milan-Profi Alessandro Costacurta von der Spitze der ewigen Rangliste verdrängt. (APA, 3.6.2023)