Volle Ränge in Buenos Aires. APA/AFP/ALEJANDRO PAGNI

Buenos Aires - Bei einem Spiel der ersten argentinischen Fußballliga ist ein Zuschauer von einer Tribüne gestürzt und gestorben. Die Partie des 19. Spieltags zwischen dem Tabellenführer River Plate und Defensa y Justicia am Samstag im Estadio Monumental in Buenos Aires wurde deshalb in der 27. Minute beim Stand von 0:0 abgebrochen.

Die genauen Umstände des Vorfalls waren zunächst unklar. Es habe beim Sturz keine Einwirkung durch Dritte gegeben, teilte River Plate mit. Bei dem Toten handelte es sich demnach um einen River-Fan, der auch Vereinsmitglied war. Die Tribüne sei zu 90 Prozent voll gewesen, es habe dort keine Gewalt gegeben.

Das Stadion - das größte des südamerikanischen Landes mit einer Kapazität von mehr als 83.000 Plätzen - wurde den Angaben zufolge innerhalb von 30 Minuten evakuiert. Die Sicherheitskräfte und eine Sondereinheit der Staatsanwaltschaft für Großveranstaltungen hätten die Ermittlungen aufgenommen. Es sei ein Tag tiefer Trauer, schrieb River Plate auf Twitter. Trainer der Mannschaft ist Martín Demichelis, der als Spieler unter anderen für Bayern München und Manchester City tätig war.

Im argentinischen Fußball gibt es immer wieder Gewaltausbrüche und Probleme wegen überfüllter Stadien. Gäste-Fans werden deshalb in der Liga seit 2013 nicht mehr in die Stadien gelassen. (APA/dpa, 4.6.2023)