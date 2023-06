Rapid beschloss eine durchschnittliche Saison mit einer Niederlage. APA/GERD EGGENBERGER

Klagenfurt - Für Rapid hat eine weitgehend verkorkste Saison einen bezeichnenden Abschluss gefunden. Durch die 1:2-Niederlage bei Austria Klagenfurt wären die Hütteldorfer fast noch vom vierten Platz auf Rang fünf und damit ins Europacup-Play-off abgerutscht, nur die Salzburger Schützenhilfe verhinderte eine Urlaubs-Verschiebung. "Im Endeffekt können wir zehn Kreuze zum Himmel machen, dass wir noch den vierten Platz gerettet haben", resümierte Rechtsverteidiger Thorsten Schick.

Rapid steigt nun erst am 10. August in den Europacup ein. Zwei Runden gilt es in der Conference-League-Qualifikation zu überstehen, um in die Gruppenphase zu kommen. Mit einer Leistung wie in Klagenfurt wird das nicht gelingen. Trainer Zoran Barisic beschwichtigte im Sky-Interview: "Wir wissen, was zu tun ist, was die nächsten Steps sind."

Akkus aufladen

Der Wiener gestand, aufgrund des Auftritts am Wörthersee enttäuscht zu sein. "Aber es herrscht auch riesengroße Erleichterung, weil wir unser erklärtes Ziel, den vierten Platz, erreicht haben. Wenn du nach 32 Runden Vierter bist, hast du es auch verdient." Bis zum Trainingsstart am 25. Juni sollen die Akkus aufgeladen werden. "Jetzt ist es wichtig für alle, in den Urlaub zu gehen, das System runterzufahren und dann mit der nötigen Energie in die neue Saison reinzugehen", erklärte Barisic.

Zoran Barisic (li) wirkt nachdenklich. APA/GERD EGGENBERGER

Sein Kapitän wird die ausstehenden Europacup-Play-off-Partien mit besonderem Interesse verfolgen. Guido Burgstaller führt die Torschützenliste mit 21 Treffern an, könnte aber noch von Haris Tabakovic (Austria/17) und Tai Baribo WAC/16) eingeholt werden - die Duelle um den letzten Europacup-Platz werden nämlich im Kampf um die Torjäger-Krone dazugezählt. "Das hat nichts mit Fairness zu tun, wenn einer mehr Spiele hat als der andere", kritisierte der Kärntner auf Sky.

Selbstkritik

Verärgert zeigte sich Burgstaller auch über die eigene Mannschaft. "Den Charaktertest haben wir heute eindeutig verloren. Ich freue mich keine Sekunde, dass wir Vierter geworden sind. Das war fußballerisch und von der Leidenschaft her viel zu wenig, so etwas darf uns einfach nicht passieren", schimpfte der Ex-ÖFB-Internationale.

Auch Schick gab sich selbstkritisch. "Wir können uns mit dem vierten Platz glücklich schätzen. Das darf nicht unser Anspruch für die Zukunft sein, aber in dieser Saison war es das absolute Maximum."

Rapid wartet bereits seit dem Gewinn der Meisterschaft 2008 auf einen Titel. Um diese Misserfolgsserie schnellstmöglich zu beenden, soll es wie schon im vergangenen Sommer einige Neuerungen im Kader geben. Fixer Neuzugang ist bisher nur Stürmer Fally Mayulu von Blau Weiß Linz, weitere Verpflichtungen dürften bis zum Trainingsauftakt in drei Wochen folgen. (APA, red, 4.6.2023)