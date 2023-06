Apples Sprachassistent Siri soll bald einfacher zu bedienen sein. REUTERS / TATYANA MAKEYEVA

Wer an neuen Funktionen für unterschiedliche Apple-Software interessiert ist, muss traditionell bei der Entwicklerkonferenz WWDC einschalten. Neben dem lange erwarteten Mixed-Reality-Headset und neuen Macbooks, werden auch heuer eine Reihe von Updates für iOS und Co erwartet.

Aber nicht nur das: Geht es nach dem "Bloomberg"-Reporter und Apple-Experten Mark Gurman, entwickelt Apple auch den eigenen Sprachassistenten Siri weiter. Konkret geht er davon aus, dass Userinnen und User den Assistenten bald ohne den altbekannten "Hey Siri!"-Befehl aktivieren können. Stattdessen soll es ausreichen, "Siri" und einen darauffolgenden Befehl auszusprechen.

Komplizierte Neuerung

Die Neuerung soll laut Gurman teil der WWDC-Keynote am Montag werden. Dass das Unternehmen an dem vereinfachten Aktivierungsbefehl arbeitet, berichtete der "Bloomberg"-Reporter erstmals im November letzten Jahres. In seinem "Power On"-Newsletter schrieb er damals, dass es sich von außen betrachtet zwar um eine kleine Veränderung handelt, diese aber technische Hürden mit sich bringen würde und KI-Training voraussetze.

Teil des Problems sei laut Gurman, dass Siri den Aktivierungsbefehl in einer Reihe unterschiedlicher Sprachen und Dialekte verstehen muss. Die derzeit in Verwendung befindliche Wortkombination "Hey Siri!" sei für das System hingegen leichter zu erkennen.

Vielzahl an Vorstellungen

Apple würde mit dem Schritt in die Fußstapfen von Amazon treten, hebt der Reporter hervor. Schon heute ist es möglich, den Sprachassistenten Alexa ohne Zusatzwort zu aktivieren. Nutzerinnen und Nutzer des Google Assistant müssen dahingegen weiterhin wahlweise "Ok Google" oder "Hey Google" sagen, um das Tool zu aktivieren.

Die diesjährige WWDC dürfte aufgrund der Fülle an erwarteten Neuvorstellungen unverhältnismäßig lange dauern. Star der Show dürften das Mixed-Reality-Headset und das dazugehörige Betriebssystem xrOS sein. Darüber hinaus soll Apple ein neues Macbook Air mit 15-Zoll-Display und einen Mac Studio präsentieren. Wie jedes Jahr dürfte es außerdem News zu einer neuen iOS- und iPadOS-Version geben. Die WWDC-Keynote findet am kommenden Montag statt und startet um 19 Uhr MESZ. Der STANDARD begleitet das Event mit einem Liveticker. (red, 4.6.2023)