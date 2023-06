Der schwer verletzte Teilnehmer und der leichter verletzte Motorradkameramann wurden in ein Krankenhaus gebracht

Der Ironman in Hamburg wurde von einem schweren Unfall überschattet. IMAGO/nordphoto GmbH/ Witke

Hamburg - Bei der Ironman-EM in Hamburg ist der Fahrer eines Begleitmotorrads bei einem schweren Unfall getötet worden. Nach etwa 2:25 Stunden war der Motorradpilot am Sonntag mit einem Teilnehmer auf der Radstrecke frontal zusammengestoßen. Der Einsatzleiter der Polizei bestätigte der ARD-"Sportschau", dass der Motorradfahrer noch an der Unfallstelle gestorben sei.

Der Teilnehmer sei schwer verletzt worden, aber nach derzeitigem Stand nicht in Lebensgefahr. Der Kameramann auf dem Motorrad sei leichter verletzt und wurde wie der Teilnehmer ins Krankenhaus gebracht.

Der Unfall geschah an einer geraden Strecke an einem Deich. Aus noch unbekannten Gründen kam es zu der Kollision. Danach trugen Teilnehmer ihre Fahrräder über den Deich an der Unfallstelle vor. (APA/dpa, 4.6.2023)