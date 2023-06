Mit dem Dienstantritt des Kurators als neuer Intendant des Hauses der Kulturen der Welt in Berlin beginnt eine neue Ära - ein Porträt

Bonaventure Soh Bejeng Ndikung soll neue, weltkulturelle Auffassungen in den Berliner Ausstellungsbetrieb einbringen - aktuell mit dem Konzept des "Quilombismo", einer Art Huldigung des freien Raums. Alexander Steffens

Das Haus der Kulturen der Welt im Berliner Tiergarten lässt schon durch seine Lage erkennen, dass es sich um eine Institution von besonderem Prestige handelt. Der Bundespräsident residiert gleich um die Ecke, das Kanzleramt ist quasi vor der Haustür. Das HKW, wie es genannt wird, ist in der deutschen Kulturpolitik von kaum zu überschätzender Bedeutung.

Entsprechend groß war nun auch am vergangenen Wochenende die Aufmerksamkeit anlässlich der Neueröffnung. Es war zugleich das erste Programm unter dem neuen Intendanten Bonaventure Ndikung: drei Tage mit einer Vielzahl von Konzerten, Vorträgen, Vorführungen, dazu eine Ausstellung – und natürlich (afrikanisch inspiriertes) Essen und Trinken mit Blick auf die Spree oder den Park. Das Publikum kam in Scharen, und die neue Leitung kann wohl von einem Erfolg für sich sprechen.

Kurator "at large"

Die Personalie Ndikung soll wegweisend sein nicht zuletzt für ein neues deutsches Geschichtsverständnis. Ein Kurator, geboren 1977 in Kameruns Hauptstadt Yaoundé, ein Naturwissenschafter, der sich der Kunst zugewandt hat und in Berlin ab 2009 den experimentellen, postkolonialen Raum Savvy Contemporary leitete. Bei der Documenta 14 im Jahr 2017 konnte er sich als Curator at Large einbringen.

Die Bestellung für das HKW erfolgte noch unter der Vorgängerregierung durch die CDU-Staatsministerin für Kultur, Monika Grütters. Und jetzt ist es ihre Nachfolgerin Claudia Roth von den Grünen, die sich – je nach Perspektive – mit Ndikung schmücken kann oder ihn gegen Kritik verteidigen muss. Denn es gibt auch Einwände gegen ihn, sie haben mit dem Thema zu tun, das den Kulturbetrieb seit einigen Jahren polarisiert: dem Verhältnis zum Staat Israel und spezifischer der Einstellung gegenüber der Kampagne Boycott, Divestment, Sanctions (BDS), die wegen der Besatzungspolitik gegenüber den Palästinensern für einen Boykott Israels eintritt und die in Deutschland offiziell (durch einen Bundestagsbeschluss) als antisemitisch gewertet wird.

Universale Sprache

Im Hintergrund läuft dabei mehr oder weniger reflektiert immer eine theoretische Auseinandersetzung über das Verhältnis von Rassismus und Antisemitismus mit.

Bonaventure Ndikung hat mehrfach eine Nähe zu israelkritischen Positionen erkennen lassen, hat sich aber in einem Interview mit der Jüdischen Allgemeinen auch plausibel von einem einseitigen Fokus auf Israel distanziert. Sein Programm im HKW wird auch daran zu messen sein, wie er die deutsche Staatsräson einer besonderen Beziehung zu Israel mit seinem eigenen Erfahrungshintergrund als Sohn eines afrikanischen Exilanten vermittelt. Von dem Konflikt im ehemals deutschen Kamerun liest man in Deutschland übrigens kaum einmal etwas.

Kunst sieht Ndikung in diesen Zusammenhängen als eine "universale Sprache", die auch dazu beiträgt, Wissen zu "verkörpern". Mit der Ausstellung, die nun auch noch den ganzen Sommer hindurch zu sehen ist, hebt das HKW ein Konzept hervor, das in Brasilien entwickelt worden ist: Quilombismo geht auf die Denkerin und Aktivistin Beatriz Nascimento zurück, die sich dabei auf Siedlungen (sogenannte "quilombos") bezog, die von entflohenen Sklaven seit dem 16. Jahrhundert gegründet worden waren. Diese Freiräume sind nun ein Leitbild für das neue Haus der Kulturen der Welt.

Intellektuelles Labor

Die Kunst, die Ndikung mit seinem Team ausgewählt hat, trifft sehr gut die verschiedenen Bedürfnisse, denen das HKW genügen soll: Einerseits gibt es das Publikum, das sich eher von einem Karneval der Kulturen inspirieren lässt, also einer Parade der Buntheit, wie sie in Berlin traditionell im Frühling abgehalten wird. Andererseits war das HKW unter dem vorherigen Intendanten Bernd Scherer ein veritables intellektuelles Labor, und Ndikung wird hinter dieses Niveau sicher nicht zurückfallen wollen.

Im Idealfall kann das HKW dazu beitragen, einen neuen Begriff von Universalismus zu entwickeln, nicht mehr beschränkt auf eine europäische Moderne, die sich von den Weltkulturen Ideen holt, sondern die Hierarchien hinter sich lässt. Im Kulturbetrieb kommt es oft sehr auf die richtigen Labels an, und Ndikung ist auch darin sehr geübt: Der Universalismus, den er vertritt, wird "pluriversal" sein.

Mit dem afrokaribischen Geist Papa Legba als Schutzheiligem sucht Deutschland im HKW nach einem neuen Selbstbild. (Bert Rebhandl, 5.6.2023)