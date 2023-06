Täuschend echte Interventionen für eilige Messenbesucher: Kunstwerke von Hans-Peter Feldmann auf der "2021 FIAC", oder "Foire Internationale d'Art Contemporain (International Contemporary Art Fair)" im Pariser Grand Palais 2021. EPA

Der Düsseldorfer Konzeptkünstler Hans-Peter Feldmann ist tot. Das bestätigte der Leiter der Kunsthalle Düsseldorf, Gregor Jansen, am Sonntag unter Berufung auf die Familie des Künstlers. Demnach starb Feldmann bereits am 26. Mai im Alter von 82 Jahren.

Der in Hilden geborene Feldmann studierte Malerei in Linz. Bekannt wurde er vor allem durch humoristische Aktionen. So malte er rote Clown-Nasen auf klassische Porträts und hielt so der Kunstszene den Spiegel vor. Zu den bekanntesten Werken des Documenta- und Biennale-Teilnehmers gehört eine sechs Meter hohe rosafarbene David-Skulptur, frei nach Michelangelo.

In Traueranzeigen, die in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung (Samstagsausgabe) veröffentlicht wurden, würdigten zahlreiche namhafte Künstlerinnen und Künstler sowie Ausstellungsmacher Feldmann als "außergewöhnlichen Künstler und guten Freund": "Seine besondere Persönlichkeit und sein künstlerischer Blick auf die Welt, in der wir leben, werden in seiner Kunst lebendig bleiben." (APA, 4.6.2023)