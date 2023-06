Marina Vlady als Juliette in Jean-Luc Godards "Zwei oder drei Dinge, die ich von ihr weiß" Arte / Argos Films/Anouchka Films/Les Films du Carosse/Parc Films

18.30 MAGAZIN

Heute konkret Machen Handys dick? Experten prüfen die Bedienung im Baumarkt, gibt es qualifiziertes Personal? Bis 18.51, ORF 2

19.40 REPORTAGE

Re: Sekt, made in England Die neuen Winzer und Winzerinnen im Süden Englands wollen der Champagne den Rang ablaufen. Zwei von ihnen zeigt die Arte-Reportage – Ex-Banker Ian Kellet und Christelle Rinville, die für Taittinger in der Grafschaft Kent das riesige Gut Evremod managt. Bis 20.15, Arte

20.15 UMWELT

Themenmontag: Treue, Sex und Seitensprung – der Österreich-Report Neuproduktion von ORF 3. 21.05 Sex 2.0 – Die Lust am Superreiz: Sexualität im digitalen Zeitalter. 21.55 Porno, Escort, Sextoy – nur für den Mann?Die Reportage erzählt von der alten Männerdominanz und der neuen weiblichen Zielgruppe im Sexgeschäft. Bis 22.30, ORF 3

20.15 WESTERN

Weites Land (The Big Country, USA 1958, William Wyler) Zwei Farmer leben, einer Wasserstelle wegen, in anhaltender Unversöhnlichkeit, bis ein Fremder zwischen sie tritt. Ein aufwendiger, gekonnt inszenierter und gespielter, gediegener "Edelwestern" mit Gregory Peck und Charlton Heston.

Bis 22.55, Arte

21.05 DOKUMENTATION

Themenmontag Sex 2.0 – Die Lust am SuperreizSexualität im digitalen Zeitalter. Bis 21.55, ORF 3

21.10 MAGAZIN

Thema Feuer im Spital – drei Tote wegen einer Zigarette? Vegane Kochlehre in Österreich und Heilfasten für Körper und Geist. Bis 22.00, ORF 2

22.30 MAGAZIN

Kulturmontag Peter Schneeberger über die Suche nach einem Haus der Geschichte für Österreich und eine Ausstellung des Wiener Mak über Handwerkskunst. Dragqueens haben bis heute mit Anfeindungen zu kämpfen, ob in den USA oder jüngst in Wien. Um 23.15 folgt die Dokumentation Christine Lavant – Wie pünktlich die Verzweiflung ist. Die Schriftstellerin starb vor 50 Jahren am 7. Juni. Bis 0.00, ORF 2

22.55 GODARD

Zwei oder drei Dinge, die ich von ihr weiß (Deux ou trois choses que je sais d’elle, F 1966, Jean-Luc Godard) Ein Film über die Prostitution des modernen Menschen in der Konsumgesellschaft. Die brillante Montage der Szenen stellt Godards filmischen Versuch einer Soziologie der neuen Stadt dar, die mit ihren Exkursen zu Vietnam und der spätkapitalistischen Gesellschaft des gaullistischen Frankreich eine allgemeine politische Ausweitung erfahren hatte. Im Anschluss folgt um 0.20 Jean Luc Godard – Kino ohne Kompromisse, eineDoku von Cyril Leuthy aus dem Jahr 2022. Bis 2.05, Arte

0.10 #EUROPA4ME

Politik im Interesse der jungen Generation? Benedikt Weingartner diskutiert mit Yannick Shetty (Neos), Elodie Arpa (Autorin, Rednerin, Studierende) und José Ramón Sabogal Hernandez (Plattform "Politikos - Wir müssen reden!"), ob Interessen junger Menschen von der Politik zu selten oder gar nicht berücksichtigt werden. Bis 1.10, Okto