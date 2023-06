Karim Benzema lässt sich nach seinem letzten Real-Spiel feiern. REUTERS/Juan Medina

Madrid - Real Madrid hat die Fußball-Saison mit einem Heim-1:1 gegen Athletic Bilbao abgeschlossen. Die "Königlichen" hatten Glück, dass Vesga in der zehnten Minute einen Elfmeter vergab und gerieten in der 49. Minute durch Oihan Sancet in Rückstand. Für den Ausgleich sorgte Karim Benzema per Strafstoß (72.). Für den Franzosen war es das letzte Tor im Real-Trikot, er wird den Rekordchampion im Sommer verlassen. David Alaba saß bei den Madrilenen auf der Bank.

Das Remis reichte Real zur Vizemeisterschaft, weil Atletico Madrid bei Villarreal ebenfalls nicht über ein 2:2 hinauskam. Als neuer Champion war der FC Barcelona schon seit Wochen festgestanden. (APA, 4.6.2023)