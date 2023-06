Nicht einmal ein Trikotvergehen konnte Marko Arnautovic am Sonntag stoppen. IMAGO/Emmanuele Mastrodonato / LiveMedia

Lecce - Marko Arnautovic hat am Sonntag beim 3:2-Sieg seines Clubs Bologna auswärts gegen Lecce in der letzten Serie-A-Runde sein zehntes Saisontor erzielt. Der österreichische Fußball-Teamspieler traf in der 58. Minute per Kopf zum zwischenzeitlichen 1:1 und wurde 16 Minuten später gleichzeitig mit Stefan Posch ausgetauscht. Zuvor hatte Arnautovic in der 20. Minute Pech, als sein Tor vom VAR aberkannt wurde, weil ein Bologna-Kollege im Abseits gestanden war.

Der für Arnautovic ins Spiel gekommene Joshua Zirkzee sorgte in der 81. Minute für Bolognas 2:1. Remi Oudin glich mit einem sehenswerten Volley aus (88.), Lewis Ferguson fixierte in der 97. Minute den Erfolg für die Gäste. Bologna schloss die Saison auf Rang neun ab.

Möglicherweise war diese Partie auch der letzte Auftritt von Arnautovic für Bologna. Der Stürmer wird von italienischen Medien seit Wochen mit einem Wechsel zu AC Milan in Verbindung gebracht.

Juve verpasst Europa League

Rekordmeister Juventus Turin hat indes die Qualifikation zur Europa League verpasst. Ein 1:0 (0:0) bei Udinese Calcio reichte Juve nicht, die Alte Dame beendet die Saison auf Rang sieben. Auch wegen zehn Punkten, die dem Verein als Strafe für mutmaßliche Bilanzfälschungen abgezogen wurden.

Europa-League-Finalist AS Rom sicherte sich in letzter Minute Platz sechs vor den Turinern. Der Klub, der am Mittwoch im Endspiel dem FC Sevilla im Elfmeterschießen unterlegen war, gewann durch ein spätes Tor von Paulo Dybala (89., Foulelfmeter) mit 2:1 (1:1) im Heimspiel gegen Spezia Calcio, das durch die Niederlage noch ein zusätzliches Spiel bestreiten muss.

Der Punkt hätte für den Verein aus Venetien zum Klassenerhalt gereicht, so kommt es zu einem Kuriosum: Da Spezia und Hellas Verona punktgleich sind, wird der dritte Absteiger in einem Relegationsspiel zwischen den beiden Teams ermittelt. Verona hatte die Chance auf den direkten Klassenerhalt durch eine 1:3 (0:1)-Niederlage gegen den AC Mailand verspielt. Sicher in die Serie B abgestiegen sind bereits Sampdoria Genua und US Cremonese. (APA, sid, red, 4.6.2023)