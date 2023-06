Die Entwürfe der Studierenden wurden im Atrium der Angewandten gezeigt. Die Präsentation war die letzte, die in die Amtszeit von Rektor Gerald Bast fiel

Am Freitagabend ging in den Räumlichkeiten der Wiener Universität für angewandte Kunst die alljährlich stattfindende Modenschau über die Bühne. Auf einem großen Screen wurden die Modeentwürfe live übertragen, die Veranstaltung war mit rund 1.000 Besucherinnen und Besuchern ausverkauft. Während im vergangenen Jahr die konzeptuelle Inszenierung der Britin und ihres Teams im Vordergrund gestanden war, wurden diesmal wieder die Kollektionen der sechs Diplomandinnen und Diplomanden sowie der Studierenden ins Zentrum gerückt. Für das Konzept der Show waren zum wiederholten Mal Imogen Snell und Riccardo Castano von IS Studio London verantwortlich.

Es handelte sich um die letzte von Modeprofessorin Grace Wales Bonner verantwortete Präsentation – die Britin leitete die Modeklasse der Universität für angewandte Kunst Wien seit 2020. Wer im Herbst auf die scheidende Designerin folgen wird, dürfte sich in den kommenden Wochen entscheiden.

Johannes Hartmanns Diplomkollektion "maybe there is an alternative" wurde mit dem RONDO-Modepreis powered by Authentic Beauty Concept ausgezeichnet. Die Auszeichnung ist mit 3.000 Euro und einer Modestrecke im RONDO dotiert. Jessica Rosa

RONDO-Leiter Michael Steingruber (rechts) zeichnete Johannes Hartmann aus, Monica Titton von der Modeklasse moderierte die Preisverleihung. Aaron Grab

Diplom "Eros & Thanatos" von Erifyli Garoufalia. Jessica Rosa

Diplom "The Dernier Cri" von Karolin Braegger. Jessica Rosa

Diplom "come down dawn" von Julian Schock. Jessica Rosa

Diplom "Days of an Hour" von Marily Elmezoglou. Jessica Rosa

Diplom" Nachtgeweihte – Tristan und Isolde" von Laura Hormann. Jessica Rosa

