Die neue Gmail-Funktion erinnert auf den ersten Blick stark an jene aus Microsoft-Outlook. Google

Features auf Basis von künstlicher Intelligenz werden von Tech-Konzernen und Start-ups derzeit in diverse Produkte integriert. Nun soll eine neue Funktion in Googles Mail-Dienst Gmail das Auffinden von E-Mails über Suchbegriffe erleichtern, wie das Unternehmen in einem Blogpost verkündet. Der Rollout hat am 2. Juni begonnen und dürfte in den kommenden Woche abgeschlossen sein. Userinnen und User können die Funktion nach Erhalt nutzen, indem sie in der Gmail-App auf ihrem mobilen Gerät einen gewünschten Begriff in die Suchleiste eingeben. Über einen Rollout auf Desktop-PCs ist nichts bekannt.

Bei der Funktion wird ein Machine-Learning-Modell den Suchbegriff mit zuletzt erhaltenen E-Mails und anderen "relevanten Faktoren" kombinieren. Anschließend sollen jene Suchergebnisse zuerst angezeigt werden, die vermeintlich am besten zum Suchbegriff passen. Nachfolgend werden alle anderen zum Suchergebnis passenden E-Mails in chronologischer Reihenfolge aufgelistet.

Die Funktion ist eine von vielen Beispielen dafür, wie Google künstliche Intelligenz schrittweise in die eigenen Produkte integriert, weitere sollen in naher Zukunft folgen. Der wohl größte Schritt ist dabei der angekündigte radikale Umbau der eigenen Suchmaschine. (red, 5.6.2023)