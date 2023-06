Der Manager sollte in den Vorstand kommen, beteiligt sich nun aber an einem Unternehmen, dessen Chef er auch werden wird

Andreas Bierwirth verlässt die Erste Group. APA/Hochmuth

Eigentlich sollte Andreas Bierwirth in den Vorstand der Erste Group aufrücken, für September war sein Fit-and-Proper-Test angesetzt, den es braucht, damit Manager Leitungsfunktionen in Banken ausfüllen können. Danach hätte Bierwirth ins Führungsgremium einziehen sollen. Nun verlässt er die in Österreich und Osteuropa tätige Großbank aber, um ins Unternehmertum zu wechseln. Das verkündete Bierwirth am Montag auf Linkedin.

Ein überraschender Schritt: Der frühere Chef von Magenta Telekom war erst im Oktober vorigen Jahres in die Bank gewechselt. Von 2008 bis 2012 war der gebürtige Deutsche im AUA-Management tätig gewesen. In der Erste Group, die nach dem Abgang von Langzeit-Vorstandsvorsitzendem Andreas Treichl personell in eher unruhigen Gewässern unterwegs ist, galt er zunächst auch als ein potenzieller Nachfolger für Willibald Cernko. Zuletzt dürften sich die Aussichten auf einen Aufstieg zum Vorstandsvorsitzenden aber abgeschwächt haben.

Nachfolgersuche für Cernko

Cernko leitet die Bank seit Juli vorigen Jahres, sein Vertrag läuft bis Ende 2024. Dem Vernehmen nach soll Cernko aber an einer Vertragsverlängerung interessiert sein, wie sich aus unbestätigten Gerüchten aus Bankkreisen ergibt.

Er antwortete Bierwirth auf seine Mitteilung, in der er die Entscheidung seines Kollegen als "doch überraschend" bezeichnete. Bierwirth habe sich immer "mit viel Leidenschaft" in seine Arbeit eingebracht, so der Erste-Group-Chef, der Verständnis dafür zeigte, dass Bierwirth nun einen "neuen unternehmerischen Weg" einschlage, auf den ihn "seine große Leidenschaft für das Fliegen geführt" habe.

Hohe Chef-Fluktuation

Vor Cernko war Bernd Spalt ab 2020 an der Spitze des Unternehmens gestanden, sein Abgang 2022 kam überraschend und manövrierte das Haus in eine Führungskrise. Man einigte sich auf Cernko, auf einen fixen Nachfolger für Spalt wie etwa Vorstandsmitglied Stefan Dörfler konnte man sich nicht verständigen. Und der, den sich Ex-Chef Treichl immer vorstellen konnte, war und ist derzeit nicht verfügbar: Peter Bosek, einst Chef der Erste Bank Österreich. Er leitet die estnische Bank Luminor, die er an die Börse führen soll.

Bierwirth begründete seinen Ausstieg aus der Erste Group auf Linkedin damit, dass es seit Jahren sein Wunsch gewesen sei, "ein Unternehmen zu führen und es im Miteigentum zu wissen". Er wird die Bank zu Beginn des Sommers verlassen. Der Aufsichtsrat unter Friedrich Rödler muss sich nun erneut auf Personalsuche machen. (Renate Graber, 5.6.2023)