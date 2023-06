Namenswitze sind in der STANDARD-Redaktion verpönt. Einer der wichtigsten Profiteure dieser Usance wurde bei uns aber nun Opfer eines Phänomens, das wir ebenfalls vermeiden wollen: dem Tippfehler. Nun ist Gottfried Waldhäusl selbst nicht für seine feine Klinge bekannt, aber das ändert nichts an unserem Ansinnen, seinen Namen auch richtig zu schreiben. In unserem Bericht zur Verleihung satirischer Auszeichnungen durch den ORF-Satiriker Peter Klien benannten wir den niederösterreichischen Landespolitiker versehentlich in "Landhäusl" um. Schmeichelhafter wäre es immer noch gewesen, wir hätten die zweite Nachnamenshälfte geändert. Und damit sind wir so nah an einem Namenswitz vorbeigeschrammt, wie wir uns trauen.

Gottfried Waldhäusl machten wir zu Gottfried Landhäusl APA / Benedikt Loebell

Roy, Logan Roy

Wenn wir schon vom Land sprechen: Dort stellen ja viele gern den Nach- vor dem Vornamen, reden also etwa vom "Waldhäusl Gottfried" oder vom "Roy Logan", wenn sie über den Medienmogul in der gerade sehr angesagten Serie "Succession" sprechen. Das könnte eine Erklärung sein, warum wir die fiktive Figur in unserer Geschichte über Method Acting "Roy Logan" nannten, obwohl sie "Logan Roy" heißt - und daraus folgend seinen Sohn Kendall ebenfalls den falschen Nachnamen Logan verpasst haben, obwohl der eben "Kendall Roy" heißt.

Ferngeschaut haben wir auch für das TV-Tagebuch, das eine Dokumentation über Axel Cortis Radiosendung "Der Schalldämpfer" (1969-1993) behandelte. Die Erinnerung trügte unsere Autorin: Immer Samstags habe sie als Kind Cortis Stimme gelauscht - tatsächlich übertrug der ORF die Sendung aber sonntags.

Ungedämpft ist der Appell von Verkehrsministerin Leonore Gewessler für die Abkehr vom Erdgas. Bei der Energiewende sind zwar auch die Bundesländer in der Ziehung. Wir schrieben aber, Gewessler wolle "Erdgas durch mehr Strom aus Wien und Sonne ersetzen" - und da würde sich die Bundeshauptstadt wohl zu Unrecht herausgepickt fühlen. Gemeint war natürlich der Wind - davon hat Wien aber eh auch genug. (Sebastian Fellner, 6.6.2023)