Die Arbeiterkammer hat 71 Markenartikel in österreichischen und deutschen Online-Shops verglichen. In Österreich waren die Bruttopreise von 57 Artikeln höher

Lebensmittel kosten in Österreich brutto im Schnitt um 18 Prozent mehr als in Deutschland. (Symbolbild) IMAGO/Martin Wagner

Wien – In Österreich liegt die Inflation seit Monaten deutlich über dem europäischen Schnitt, auch verglichen mit Deutschland steigen die Preise hierzulande deutlich stärker an. Das macht sich auch bei den Lebensmittelpreisen bemerkbar. Laut einem Preismonitor der Arbeiterkammer (AK) sind vergleichbare Markenartikel in Österreich brutto im Schnitt um 18 Prozent teurer als in Deutschland, netto – also ohne die unterschiedliche Mehrwertsteuer – waren es 15 Prozent.

Die AK hat im Mai die Preise von 71 Markenartikeln in österreichischen (Billa, Interspar) und deutschen Online-Shops (Rewe, Edeka, Kaufland) verglichen. Von den 71 waren die Bruttopreise von 57 Artikeln höher als in Deutschland, 13 Produkte waren billiger, und ein Produkt kostete gleich viel.

Beim Vergleich der Nettopreise waren 53 der 71 Lebensmittel in Österreich teurer als in Deutschland. Bei den Nettopreisen wurde die unterschiedliche Mehrwertsteuer der beiden Länder herausgerechnet. In Österreich liegt der Umsatzsteuersatz bei 20 Prozent, der ermäßigte Steuersatz liegt bei zehn Prozent. In Deutschland liegen die Sätze bei 19 beziehungsweise sieben Prozent.

Bruttopreisunterschiede

Vereinzelt zeigten sich laut AK extreme Bruttopreisunterschiede von bis zu etwa 150 Prozent. Beispielsweise kostet eine 175-Gramm-Packung Philadelphia-Frischkäse in Österreich 2,49 Euro, in Deutschland aber nur 0,99 Euro – das entspricht einem Preisunterschied von 152 Prozent.

Auch Produkte wie Leibniz-Butterkekse waren in Österreich um 73 Prozent teurer als in Deutschland, eine 500-Gramm-Packung De-Cecco-Penne-Nudlen kostete hierzulande um 60 Prozent mehr als im Nachbarland. Bei einer Dose Red Bull betrug der Preisunterschied rund 33 Prozent, bei einem Liter Sprite waren es 66 Prozent. (APA, 5.6.2023)