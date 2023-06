Der frühere Chef der Meinl Bank, Peter Weinzierl, soll ausgeliefert werden. APA/Herbert Neubauer

Hochspannung herrschte heute ab zehn Uhr im Londoner Magistrates' Court in Westminster. Dort verkündete Richter Paul Goldspring seine Entscheidung zum Auslieferungsansuchen der USA gegen den Österreicher Peter Weinzierl. Die ging schlecht für Weinzierl aus, laut dem Urteil soll er ausgeliefert werden. Die Entscheidung ist nicht rechtskräftig, Weinzierl wird nun den High Court anrufen.

Die USA werfen dem früheren Meinl-Bank-Chef und einem weiteren Ex-Bankmanager und Julius Meinl V. ja Geldwäsche und Bestechung im Rahmen des Bestechungsskandals des brasilianischen Odebrecht-Skandals vor. Weinzierl soll laut der Anklageschrift (Indictment) der amerikanischen Justiz in die Machenschaften des Mischkonzerns verwickelt gewesen sein, über die einstige Tochter der Wiener Meinl Bank, der Meinl Bank Antigua. Odebrecht hatte sich mit Millionen an Schmiergeldzahlungen Aufträge in aller Welt erkauft, die Meinl Bank Antigua soll mitgeholfen haben. Sie wurde später an Strohmänner von Odebrecht verkauft, wie später bekannt werden sollte. Weinzierl und seine Ex-Kollegen bestreitet die Vorwürfe, und für ihn und sie alle gilt die Unschuldsvermutung.

Festnahme auf Privatflughafen

Der Wiener Ex-Banker war vor rund zwei Jahren auf einem Privatflughafen in London festgenommen worden, er war selbst als Pilot im Cockpit gesessen. Die USA hatten davor einen internationalen Haftbefehl gegen ihn erlassen. Weinzierl fühlt sich in diesem Zusammenhang von den USA hintergangen: Er argumentierte im Verfahren vor dem Londoner Gericht sinngemäß, von einem US-Diensten Nahestehenden nach London zu einem Geschäftsessen gelockt worden zu sein, damit er dort inhaftiert werden konnte. Die US-Vertreter haben das in der Auslieferungsverhandlung bestritten. Weinzierl wurde inzwischen aus der Auslieferungshaft entlassen, muss sich aber regelmäßig bei den Behörden melden.

Die Anwälte Weinzierls hatten zuletzt noch den Antrag gestellt, das Verfahren noch einmal neu aufzurollen, weil sie zu neuen Erkenntnissen gelangt seien. Auf einem Server in der Schweiz hätten sich neue Unterlagen zur Meinl Bank Antigua gefunden, die "Swiss Documents", wie sie genannt wurden. Sie würden Weinzierl entlasten und sollten laut den Juristen in der Entscheidung berücksichtigt werden, wie sie in der letzten Verhandlung argumentierten. Der Richter, der sein Urteil eigentlich schon am 20. April hätte verkünden wollen, klärte die Anwesenden damals auf, dass er bereits 175 Seiten seiner Entscheidung geschrieben habe – setzte allerdings ein weiteres Hearing an, an dem der Beschuldigte nicht teilnehmen musste. Die Urteilsverkündung setzte das für Auslieferungscausen zuständige Gericht für 5. Juni an.

In den USA droht lange Haftstrafe

Dem 57-jährigen Weinzierl drohen bei einer Verurteilung in den USA bis zu 70 Jahre Haft. Auch in Österreich gibt es ein Verfahren gegen ihn, die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) ermittelt zudem gegen Julius Meinl V., weitere Ex-Banker und acht Verbände. Sie erhebt den Vorwurf der Geldwäsche, Bestechung und Untreue. Die Beschuldigten bestreiten das, und auch für sie alle gilt die Unschuldsvermutung.

Der Odebrecht-Konzern war nach Bekanntwerden des riesigen Korruptionsskandals insolvent geworden, einige Ex-Manager sagten als Kronzeugen aus und belasteten dabei unter anderem auch die einstigen Meinl-Bank-Manager. In den USA wurde der Konzern zu einer Strafe von rund 2,6 Milliarden Euro verdonnert, 2,4 Milliarden davon gingen nach Brasilien. Das Unternehmen wurde neu gegründet und firmiert heute unter dem Namen Novonor. (Renate Graber, 5.6.2023)