Einer mit und einer ohne: So besuchten Bundespräsident Alexander Van der Bellen und Bürgermeister Michael Ludwig im vergangenen Jahr das Donauinselfest. APA/FLORIAN WIESER

Vor einigen Jahren passierte etwas Ungewöhnliches. Der Wiener Bürgermeister gab ein Mode-Statement ab. Zugegeben, nicht aus freien Stücken. Das Magazin "Profil" hatte ihn zu seiner Leidenschaft für Hosenträger befragt. Ludwig gestand: Ja, dabei handle es sich um eines der wenigen Accessoires, die Mann tragen könne, ohne großartig aufzufallen. Im Fall des Wiener Bürgermeisters ging die Rechnung aber nicht ganz auf. Die farbigen Gummiträger des Herrn Ludwig beschäftigten die lokale Presse, sogar der Wiener Hersteller der Bürgermeister-Exemplare wurde erwähnt. Dabei war Ludwigs liebstes Mode-Accessoire anfänglich doch einer OP geschuldet. Wer würde ihm in einem solchen Fall einschnürende Gürtel empfehlen?

Vielleicht hätte Ludwig anders entschieden, wenn er zuvor jenen spitzen Kommentar gelesen hätte, der unlängst im "Zeit Magazin" erschienen ist. Dort hieß es: Während Hosenträger in den Achtzigern in den Büros der Wall Street als Statussymbol galten, stehen sie nun "nicht mehr für Senior Management, sondern nur noch für Senior." Kurzum: Dem Accessoire erginge es nicht viel besser als den Manschettenknöpfen und den Krawatten. Immer wieder ins Spiel gebracht, haben sie längst Staub angesetzt. Da könnte was dran sein. Wir erinnern uns: Im vergangenen Jahr beim G7-Gipfel posierten die mächtigsten Politiker der Welt reihenweise oben ohne. Mit Hemd, aber ohne Krawatte, von Hosenträgern ganz zu schweigen. Die Ära Helmut Kohl, sie ist lange vorbei.

Dabei sah die Welt vor einem Jahrzehnt noch anders aus. Damals erlebten die dehnbaren Teile, für die Mark Twain 1871 ein Patent anmeldete, eine Frischzellenkur. Anfang der Zehnerjahre interpretierte Pete Doherty, damals Anfang 30, mit Hosenträgern zu Fred-Perry-Shirt und Röhrlhosen den Look der Skins neu. Auf Hochzeiten versuchten unzählige Bräutigame mit Hosenträgern, nun ja, Humor zu beweisen. Davon zeugen im Internet Tonnen an Pinterest-Boards aus den vergangenen Jahren.

Ein typisches Pinterest-Motiv: Bräutigam mit Hosenträgern. Getty Images/iStockphoto

Dass es sich nicht lohnt, ewig an Kleidungsstücken festzuhalten, bewiesen übrigens aktuellere Bilder von Pete Doherty. Er trägt nach wie vor die Outfits seiner Sturm-und-Drang-Phase. Der Risiken und Nebenwirkungen dürfte sich der Brite bewusst sein: Der Charme des Onkeligen macht auch vor einem Musiker nicht halt. (feld, 6.6.2023)

