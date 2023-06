Wien – Medienmacher Wolfgang Fellner hat zuerst auf Pamela Rendi-Wagner gesetzt und dann auf Andreas Babler gehofft. Neuer SPÖ-Chef ist allerdings Hans Peter Doskozil geworden, und das stößt dem Gründer der Mediengruppe Österreich sauer auf. In seiner Sendung "Fellner live!" bezeichnete er am Sonntag Doskozil als "Sexisten" und "Chauvinisten".

Medienmacher Wolfgang Fellner wütet gegen Hans Peter Doskozil. APA/HANS PUNZ

Die SPÖ würden keine Frauen mehr wählen, behauptete Fellner mit Verweis auf eine Umfrage. Fellner: "Das ist frauenfeindlich bis zum Exzess, der Mann ist ein Sexist, das muss man ganz klar sagen (...) Und wirft das anderen Medien vor, obwohl er selber einer ist." Doskozil sei ein "Chauvi" und ein "Macho", sagte Fellner bei einer Diskussion auf oe24.tv mit dem SPÖ-Politiker Josef Cap und dem Ex-FPÖ- und Ex-BZÖ-Politiker Peter Westenthaler.

Doskozil über Boykott

Doskozil hatte in seiner Rede am SPÖ-Parteitag gesagt, dass er für sich in Anspruch nehme, "dass wir im Burgenland – und jeder weiß, wen ich meine und was ich meine – keine Inserate mehr schalten mit einem gewissen Medium. Ich keine Interviews gebe bei einem gewissen Medium, weil ich ganz einfach nicht mitkann mit dem Auftreten, mit der Frage, wie werden Inserate gekeilt, und weil ich ganz einfach nicht mitkann mit dieser sexistischen Haltung."

Für seine Aussagen erntete Doskoszil großen Applaus, ohne "Österreich" oder Fellner beim Namen zu nennen, und ergänzte, dass er das bereits seit zwei, drei Jahren so praktiziere. "Und wir werden das weiterhin durchhalten. Wir werden in dieser Frage nicht einknicken, wenn es keine Veränderung gibt." Er brauche es nicht, "dass man am Ende des Tages Inseratenvereinbarungen schließt, um möglicherweise auch entsprechende Berichte zu bekommen".

Inserate und Berichterstattung

Die SPÖ-Delegierten sollten sich die Mühe machen zu schauen, was "dieses Medium" über das Burgenland, "über mich als Landeshauptmann" und "über unsere Politik der letzten Monate, der letzten Jahre" geschrieben habe. "Das alles ist geschrieben worden, weil sie von uns keinen einzigen Cent bekommen haben", so Doskozil. Er sei davon überzeugt, dass sich die SPÖ von den "Verstrickungen" mit den Medien und den gegenseitigen Abhängigkeiten lösen müsse, die über Inserate funktionieren. "Das sind Steuermittel, das ist nicht mehr notwendig." Das müsse aufhören.

Doskozil-Sprecherin auf Twitter

Während Doskozil "Österreich" und oe24.tv boykottiert, ist er auffällig oft in "Heute" und auf heute.at vertreten. Doskozils Pressesprecherin Jasmin Puchwein begründete Doskoszils Weigerung, in den Fellner-Medien aufzutreten, bereits im März auf Twitter so: "Der Grund, warum mein Chef der Österreich-Gruppe keine Interviews gibt, ist, dass der Herausgeber aufgrund sexistischer Aussagen verurteilt wurde." Sie hoffe, dass er dabei bleibe.

Vorwürfe sexueller Belästigung

Fellner war in der Vergangenheit wiederholt mit Vorwürfen der sexuellen Belästigung konfrontiert. Erst Ende des Jahres 2022 schloss er einen Vergleich mit der Moderatorin Katia Wagner. Er verpflichtete sich, ihr Schadenersatz in der Höhe von 60.000 Euro zu zahlen. Wagner hatte Fellner wegen übler Nachrede geklagt, da der Medienmacher Anfang September 2021 auf oe24.tv in einem Interview behauptete, dass es sich beim Vorwurf Wagners, er habe sie sexuell belästigt, um Rufmord handle und sie Rache an ihm begehe.

Wolfgang Fellner und sein Bruder Helmuth werden von der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) als Beschuldigte in Zusammenhang mit Bestechung und Untreue geführt. Sie sollen Inseraten- und Medienkooperationsvereinbarungen mit dem Team rund um Ex-Kanzler Sebastian Kurz (ÖVP) getroffen haben. Für Inserate sollen sie gefällig berichtet und manipulierte Umfragen publiziert haben. Es gilt die Unschuldsvermutung. (omark, 5.6.2023)