Felix Kramer singt charmante Oden an das schöne Leben - trägt manchmal aber zu sehr auf.

Felix Kramer - Oh wie schön das Leben is

Vom Vorwurf des Manierismus kann man Felix Kramer nicht ganz freisprechen: Sagen wir drei Monate in Döbling auf Bewährung. Dafür, wie er Silben schluckt, so als würde das den Texten Mehrwert verleihen, sie milieumäßig besser einordnen. Das ist die Sollseite. Auf der Habenseite steht jede Menge Charme, den er auf seinem Album Oh wie schön das Leben is verströmt. Austropop? Ja, eh. Mehr noch aber die Verfeinerung dessen, was er auf den beiden Alben davor schon produziert hat. Lebensgefühl und Melancholie, Schmäh und Schmach. Eloquenz und Schas. Voll das Leben.

Felix Kramer - Oh wie schön das Leben is (Official Video)

Felix Kramer

Sophie Ellis-Bextor – Hana

Die Britin Sophie Ellis-Bextor hat mit Murder on the Dancefloor vor 20 Jahren einen so kühlen wie verführerischen Hit gehabt und ist dann auf hohem Niveau ein bisserl in Vergessenheit geraten – zumindest außerhalb von Little Britain. Das nun erschienene Hana hat sie wieder mit ihrem Langzeitpartner Ed Harcourt produziert, der, solo wie als begehrter Kollaborateur, schon oft ein Händchen für große Melodien und Songs bewiesen hat. Hana belegt das mit erbaulichem, euphorischem Pop, teils tanzbar, teils im besten Sinne reif und erwachsen, ohne deshalb Fadgas zu verströmen. Eine Gute.

Sophie Ellis-Bextor - Lost in the Sunshine (Official Music Video)



Protomartyr – Formal Growth In The Desert

Natürlich muss der Thron leer bleiben, den Mark E. Smith von The Fall im Stadtzentrum von Gift und Galle mit seinem Tod hinterließ. Zu den Bewerbern für die Thronfolge zählen neben den Sleaford Mods die aus Detroit stammenden Protomartyr, die mit Postpunk gegen die Verhältnisse anrücken, als wäre der Krieg noch kalt und Maggie Thatcher gerade die Eiserne von England. Schlechte Aussichten, vertonte Magensäure als Lyrik, Pessimismus als Daseinszweck. Damit fällt auf Formal Growth in the Desert prächtige Musik ab. Auch im Keller lachen macht Spaß, Schadenfreude sowieso. (Karl Fluch, 6.6.2023)